В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. У советника главы " У советника главы " Роскосмоса " Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, не было допуска к секретным данным. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко

Сафронова задержали сегодня утром. По информации ФСБ , он собирал и передавал представителю одной из спецслужб НАТО сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. В "Роскосмосе" заявили, что задержание советника не связано с его работой в госкорпорации.

Ему предъявили обвинение по 275-й статье "Госизмена", наказание по которой может достигать 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. При этом, как уточнила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко, Сафронов еще находится в статусе подозреваемого. В ближайшее время рассмотрят вопрос о его аресте.

Адвокат Олег Елисеев прибыл в управление ФСБ, но пока не может связаться с задержанным, рассказал РИА Новости коллега Елисеева Сергей Бадамшин.

Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом "Коммерсанта" , затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая этого года.

Как сообщил РИА Новости руководитель "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова, он также отметил, что в самом издании не проходят какие-либо проверки.

Экс-главред "Коммерсанта" Сергей Яковлев, в свою очередь, заявил, что "не готов отвечать на вопрос", были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну. По словам Яковлева, он не может поверить, что Сафронов виновен в госизмене.

"Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", — говорится в заявлении издательского дома.

В "Коммерсанте" потребовали открытого процесса по делу Сафронова.