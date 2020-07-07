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В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
У советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, не было допуска к секретным данным. Об этом РИА Новости сообщил руководитель... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:14
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
владимир устименко
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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Доступа не имел но статус советника Дмитрия Рогозина открывает неофициальные каналы доступа во многих других организациях. Он обладал авторитетом и мог разузнать гос тайны среди знакомых и друзей в различных ведомствах. А интерес легко объяснялся профессиональной деятельностью связанной с журналистикой...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", владимир устименко, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне

14:45 07.07.2020 (обновлено: 16:14 07.07.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. У советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, не было допуска к секретным данным. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Сафронова задержали сегодня утром. По информации ФСБ, он собирал и передавал представителю одной из спецслужб НАТО сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. В "Роскосмосе" заявили, что задержание советника не связано с его работой в госкорпорации.
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Ему предъявили обвинение по 275-й статье "Госизмена", наказание по которой может достигать 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. При этом, как уточнила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко, Сафронов еще находится в статусе подозреваемого. В ближайшее время рассмотрят вопрос о его аресте.
Адвокат Олег Елисеев прибыл в управление ФСБ, но пока не может связаться с задержанным, рассказал РИА Новости коллега Елисеева Сергей Бадамшин.
Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая этого года.
Как сообщил РИА Новости руководитель "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова, он также отметил, что в самом издании не проходят какие-либо проверки.
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Экс-главред "Коммерсанта" Сергей Яковлев, в свою очередь, заявил, что "не готов отвечать на вопрос", были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну. По словам Яковлева, он не может поверить, что Сафронов виновен в госизмене.

"Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", — говорится в заявлении издательского дома.

В "Коммерсанте" потребовали открытого процесса по делу Сафронова.
Согласно информации на портале мировых судей города Москвы, летом прошлого года газету "Коммерсант" пытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны. К какой статье возникли претензии, не уточняется. Тогда мировому судье участка номер 389 направили протокол по статье КоАП "Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Заявление вернули составителю (причина не указана).
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ФСБ обнародовала кадры задержания советника главы "Роскосмоса"
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"Владимир УстименкоРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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Доступа не имел но статус советника Дмитрия Рогозина открывает неофициальные каналы доступа во многих других организациях. Он обладал авторитетом и мог разузнать гос тайны среди знакомых и друзей в различных ведомствах. А интерес легко объяснялся профессиональной деятельностью связанной с журналистикой...
7 июля, 15:17
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