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ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2020-2021 годах
ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 08.07.2021
ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2020-2021 годах
в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа попал в аварию двухместный частный самолет, экипаж которого осуществлял мониторинг лесопожарной... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:46
2021-07-08T16:47
россия
авиакатастрофы
справки
происшествия
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20218 июля в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа попал в аварию двухместный частный самолет, экипаж которого осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки. Спасатели, прилетевшие на вертолете Ми-8, обнаружили на земле дымящееся воздушное судно и двух пострадавших членов экипажа, которых эвакуировали. 30 июня в Подмосковье возле населенного пункта Тураево, в городском округе Лыткарино легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу. Пострадали два человека. 24 июня вечером пропала связь с легкомоторным самолетом "Пайпер ПА-28" лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар и осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. В ходе поисков самолет был обнаружен в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Воздушное судно горело, два члена экипажа – пилот и наблюдатель – находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Причиной крушения самолета стал отказ двигателя. 19 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту воздушного судна находились 19 человек – 17 пассажиров и два члена экипажа. При крушении погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пострадали 15 человек, позже один из пострадавших умер в больнице. 9 июня в районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был госпитализирован. 9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека – женщина и мужчина. Погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолете по взлетной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлет без разрешения, что привело к жесткой посадке воздушного судна. 2 мая в районе селения Терк в Северной Осетии из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Пилот и два пассажира не пострадали. 23 апреля в поле Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека. Воздушное судно было самодельное. 31 января недалеко от села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии в поле совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". ЧП произошло из-за попадания птицы в винт. Пилот не пострадал. 8 января в Ломоносовском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет Paper 28 после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Оба самолета выполняли тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека – двое мужчин и одна женщина. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. 20207 ноября в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Piper Sport. Авария произошла в районе поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Погибли два человека: ведущий НТВ Александр Колтовой и его жена. СК назвал поломку самолета одной из главных версий катастрофы.4 октября легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A упал в Никольском районе Пензенской области. Пилот погиб. По данным СК, пилот на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь", разрешение на полет у него имелось.27 сентября легкомоторный самолет упал в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина. По данным регионального управления СК на транспорте, авиационный инцидент произошел с легкомоторным самолетом амфибией Super Petrel LS.18 сентября легкомоторный самолет "Синтал" совершил жесткую посадку рядом с населенным пунктом Красное Сюндюково Ульяновской области, пилот погиб. По данным прокуратуры, полет с органами организации воздушного движения не согласовывался, владельцем судна, по предварительной информации, являлся индивидуальный предприниматель.12 сентября в Щелковском городском округе в Московской области легкомоторный самолет EuroStar упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На борту находились пилот и пассажир, они погибли.9 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту "Кудиново" Калужской области. Происшествие случилось в Малоярославецком районе области. Пилот самолета погиб.2 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калининградской области, на борту находились три человека. Пострадавшие - двое мужчин и женщина - сумели самостоятельно покинуть судно. Самолет был частным и выполнял коммерческие полеты.25 июля в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб.17 июля аварийно сел на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области легкомоторный самолет Як-12А с пассажирами. Во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира. Самолет планировал с высоты триста метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир.12 июля в Калязинском районеТверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний, все трое пострадали.17 июня легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма в Татарстане. Никто не пострадал.13 июня самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в Кинельском районе Самарской области. Погибли инструктор и курсант, самолет получил значительные механические повреждения.11 июня в Шиловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". Пилот погиб. Крушение воздушного судна произошло при обработке сельскохозяйственных угодий. Полет самолета не был зарегистрирован.26 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавших нет. По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с работой двигателя.18 апреля частный легкомоторный самолет марки Л-4 упал в 35 километрах от Хабаровска у села Лесное и загорелся. Он выполнял учебный тренировочный полет. Погибли четыре человека.25 марта в Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39. Погиб летчик-курсант, выполнявший плановый тренировочный полет без боекомплекта. По одной из версий, причиной катастрофы стал отказ техники. На земле разрушений нет, летчик отводил машину от ближайшего населенного пункта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, авиакатастрофы, справки, происшествия

ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2020-2021 годах

16:46 08.07.2021 (обновлено: 16:47 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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2021

8 июля в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа попал в аварию двухместный частный самолет, экипаж которого осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки. Спасатели, прилетевшие на вертолете Ми-8, обнаружили на земле дымящееся воздушное судно и двух пострадавших членов экипажа, которых эвакуировали.
30 июня в Подмосковье возле населенного пункта Тураево, в городском округе Лыткарино легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу. Пострадали два человека.
24 июня вечером пропала связь с легкомоторным самолетом "Пайпер ПА-28" лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар и осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. В ходе поисков самолет был обнаружен в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Воздушное судно горело, два члена экипажа – пилот и наблюдатель – находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Причиной крушения самолета стал отказ двигателя.
19 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту воздушного судна находились 19 человек – 17 пассажиров и два члена экипажа. При крушении погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пострадали 15 человек, позже один из пострадавших умер в больнице.
9 июня в районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был госпитализирован.
9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека – женщина и мужчина. Погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолете по взлетной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлет без разрешения, что привело к жесткой посадке воздушного судна.
2 мая в районе селения Терк в Северной Осетии из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Пилот и два пассажира не пострадали.
23 апреля в поле Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека. Воздушное судно было самодельное.
31 января недалеко от села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии в поле совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". ЧП произошло из-за попадания птицы в винт. Пилот не пострадал.
8 января в Ломоносовском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет Paper 28 после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Оба самолета выполняли тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека – двое мужчин и одна женщина.
Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.

2020

7 ноября в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Piper Sport. Авария произошла в районе поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Погибли два человека: ведущий НТВ Александр Колтовой и его жена. СК назвал поломку самолета одной из главных версий катастрофы.
4 октября легкомоторный самолет "Вираж-В1" RA-0376A упал в Никольском районе Пензенской области. Пилот погиб. По данным СК, пилот на арендованном самолете выполнял орошение полей ООО "Светлый путь", разрешение на полет у него имелось.
27 сентября легкомоторный самолет упал в акваторию реки Волга в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. В результате падения погибли два человека - мужчина и женщина. По данным регионального управления СК на транспорте, авиационный инцидент произошел с легкомоторным самолетом амфибией Super Petrel LS.
18 сентября легкомоторный самолет "Синтал" совершил жесткую посадку рядом с населенным пунктом Красное Сюндюково Ульяновской области, пилот погиб. По данным прокуратуры, полет с органами организации воздушного движения не согласовывался, владельцем судна, по предварительной информации, являлся индивидуальный предприниматель.
12 сентября в Щелковском городском округе в Московской области легкомоторный самолет EuroStar упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На борту находились пилот и пассажир, они погибли.
9 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту "Кудиново" Калужской области. Происшествие случилось в Малоярославецком районе области. Пилот самолета погиб.
2 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калининградской области, на борту находились три человека. Пострадавшие - двое мужчин и женщина - сумели самостоятельно покинуть судно. Самолет был частным и выполнял коммерческие полеты.
25 июля в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб.
17 июля аварийно сел на воду озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области легкомоторный самолет Як-12А с пассажирами. Во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира. Самолет планировал с высоты триста метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир.
12 июля в Калязинском районеТверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний, все трое пострадали.
17 июня легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма в Татарстане. Никто не пострадал.
13 июня самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в Кинельском районе Самарской области. Погибли инструктор и курсант, самолет получил значительные механические повреждения.
11 июня в Шиловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас". Пилот погиб. Крушение воздушного судна произошло при обработке сельскохозяйственных угодий. Полет самолета не был зарегистрирован.
26 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавших нет. По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с работой двигателя.
18 апреля частный легкомоторный самолет марки Л-4 упал в 35 километрах от Хабаровска у села Лесное и загорелся. Он выполнял учебный тренировочный полет. Погибли четыре человека.
25 марта в Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39. Погиб летчик-курсант, выполнявший плановый тренировочный полет без боекомплекта. По одной из версий, причиной катастрофы стал отказ техники. На земле разрушений нет, летчик отводил машину от ближайшего населенного пункта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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