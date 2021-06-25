Названа предварительная причина аварии самолета в Архангельской области
09:41 25.06.2021 (обновлено: 14:28 25.06.2021)
СК назвал отказ двигателя предварительной причиной аварии самолета в Архангельской области
МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Предварительной причиной крушения легкомоторного самолета "Пайпер ПА-28", который совершал плановый облет лесов в Архангельской области, стал отказ двигателя, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте, специалисты которого проводят проверку инцидента.
Проверка начата по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов воздушного транспорта) по факту крушения легкомоторного самолёта в Архангельской области.
В ходе проверки установлено, что днем в четверг был осуществлен вылет с посадочной площадки Верхняя Тойма легкомоторного самолёта лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар. Самолет "Пайпер ПА-28" осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса.
"Полет проходил в штатном режиме. Вечером поступила информация, что с данным самолетом пропала связь. В ходе мониторинга и проведения поисковых мероприятий с применением вертолета Ми-8 был обнаружен пропавший самолет в 70 км северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет горел, два члена экипажа – пилот и наблюдатель, находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были погружены в вертолет и перевезены на посадочную площадку в Котлас, где бригадами скорой помощи были доставлены в Котласскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.
"По предварительным данным, причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя. По информации экипажа вертолета, самолет практически уничтожен огнем", - добавляется в сообщении.
В настоящее время следователями решается вопрос о проведении осмотра места происшествия, отсутствует возможность подъезда наземным транспортом к месту посадки самолета. Проводится комплекс проверочных мероприятий.