https://ria.ru/20210625/samolet-1738542285.html

Названа предварительная причина аварии самолета в Архангельской области

Названа предварительная причина аварии самолета в Архангельской области - РИА Новости, 25.06.2021

Названа предварительная причина аварии самолета в Архангельской области

Предварительной причиной крушения легкомоторного самолета "Пайпер ПА-28", который совершал плановый облет лесов в Архангельской области, стал отказ двигателя,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:41

2021-06-25T09:41

2021-06-25T14:28

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Предварительной причиной крушения легкомоторного самолета "Пайпер ПА-28", который совершал плановый облет лесов в Архангельской области, стал отказ двигателя, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте, специалисты которого проводят проверку инцидента.Проверка начата по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов воздушного транспорта) по факту крушения легкомоторного самолёта в Архангельской области.В ходе проверки установлено, что днем в четверг был осуществлен вылет с посадочной площадки Верхняя Тойма легкомоторного самолёта лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар. Самолет "Пайпер ПА-28" осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса.Отмечается, что самолет горел, два члена экипажа – пилот и наблюдатель, находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были погружены в вертолет и перевезены на посадочную площадку в Котлас, где бригадами скорой помощи были доставлены в Котласскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время следователями решается вопрос о проведении осмотра места происшествия, отсутствует возможность подъезда наземным транспортом к месту посадки самолета. Проводится комплекс проверочных мероприятий.

https://ria.ru/20210625/samolet-1738542002.html

https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html

архангельская область

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2021

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архангельская область, происшествия