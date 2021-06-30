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В Кузбассе число жертв при крушении самолета увеличилось до пяти
В Кузбассе число жертв при крушении самолета увеличилось до пяти - РИА Новости, 30.06.2021
В Кузбассе число жертв при крушении самолета увеличилось до пяти
Число жертв при крушении самолета в Кузбассе увеличилось до пяти, еще один пострадавший умер в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:28
2021-06-30T17:03
жесткая посадка самолета в кузбассе
l-410
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Число жертв при крушении самолета в Кузбассе увеличилось до пяти, еще один пострадавший умер в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Самолет L-410, вылетевший с аэродрома "Танай" 19 июня, совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Погибли четыре человека, среди которых два пилота и два парашютиста-инструктора, 15 человек пострадали. Самолет совершал плановый тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа. Два человека в тот же день были переведены на амбулаторное лечение. Позже выписали еще одного пострадавшего, затем – еще пятерых."Один (пострадавший- ред.) вчера скончался в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком", – сказал Дужик.Как сообщают в местных Telegram-каналах, умер Стас Верещака. Его похоронят 2 июля в Кемерово.
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жесткая посадка самолета в кузбассе, l-410, кемеровская область, происшествия
В Кузбассе число жертв при крушении самолета увеличилось до пяти
16:28 30.06.2021 (обновлено: 17:03 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Кузбассе один из пострадавших при крушении самолета L-410 умер в больнице

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Число жертв при крушении самолета в Кузбассе увеличилось до пяти, еще один пострадавший умер в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Самолет L-410, вылетевший с аэродрома "Танай" 19 июня, совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Погибли четыре человека, среди которых два пилота и два парашютиста-инструктора, 15 человек пострадали. Самолет совершал плановый тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа. Два человека в тот же день были переведены на амбулаторное лечение. Позже выписали еще одного пострадавшего, затем – еще пятерых.
"Один (пострадавший- ред.) вчера скончался в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком", – сказал Дужик.
Как сообщают в местных Telegram-каналах, умер Стас Верещака. Его похоронят 2 июля в Кемерово.
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Жесткая посадка самолета в КузбассеL-410Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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