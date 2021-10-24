https://ria.ru/20211024/samolet-1756021670.html
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 24.10.2021
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В районе подмосковного города Руза разбился легкомоторный самолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T15:45
2021-10-24T15:45
2021-10-24T18:26
происшествия
руза
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В районе подмосковного города Руза разбился легкомоторный самолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Упал высокоплан "Аэропракт A-22", — сказал он. По его словам, это произошло неподалеку от деревни Ватулино. Два человека, находившиеся на борту, погибли, добавил собеседник агентства.В МЧС уточнили, что высокоплан упал на на территории аэроклуба "Аэроклассика". После этого произошло возгорание на площади пять квадратных метров. На земле разрушений нет, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html
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происшествия, руза, московская область (подмосковье)
15:45 24.10.2021 (обновлено: 18:26 24.10.2021)
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в районе подмосковной Рузы