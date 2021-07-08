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На Ямале попал в аварию частный самолет
На Ямале попал в аварию частный самолет - РИА Новости, 08.07.2021
На Ямале попал в аварию частный самолет
В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа не вышел на связь частный двухместный самолет. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:19
2021-07-08T15:42
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа не вышел на связь частный двухместный самолет.Как рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС, экипаж воздушного судна проверял, нет ли пожаров в лесу.Вертолет Ми-8 со спасателями его нашел. Самолет дымит, около него они заметили человека, который подавал сигналы рукой.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
На Ямале попал в аварию частный самолет
15:19 08.07.2021 (обновлено: 15:42 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРавнина в Ямало-Ненецком автономном округе
Равнина в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На Ямале попал в аварию частный самолет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа не вышел на связь частный двухместный самолет.
Как рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС, экипаж воздушного судна проверял, нет ли пожаров в лесу.
Вертолет Ми-8 со спасателями его нашел. Самолет дымит, около него они заметили человека, который подавал сигналы рукой.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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