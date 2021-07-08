https://ria.ru/20210708/samolet-1740450793.html

На Ямале попал в аварию частный самолет

На Ямале попал в аварию частный самолет - РИА Новости, 08.07.2021

На Ямале попал в аварию частный самолет

В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа не вышел на связь частный двухместный самолет. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:19

2021-07-08T15:19

2021-07-08T15:42

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа не вышел на связь частный двухместный самолет.Как рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС, экипаж воздушного судна проверял, нет ли пожаров в лесу.Вертолет Ми-8 со спасателями его нашел. Самолет дымит, около него они заметили человека, который подавал сигналы рукой.

https://ria.ru/20210706/bastrykin-1740157802.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия