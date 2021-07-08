https://ria.ru/20210708/samolet-1740450793.html
На Ямале попал в аварию частный самолет
На Ямале попал в аварию частный самолет - РИА Новости, 08.07.2021
На Ямале попал в аварию частный самолет
В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа не вышел на связь частный двухместный самолет. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:19
2021-07-08T15:19
2021-07-08T15:42
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа не вышел на связь частный двухместный самолет.Как рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС, экипаж воздушного судна проверял, нет ли пожаров в лесу.Вертолет Ми-8 со спасателями его нашел. Самолет дымит, около него они заметили человека, который подавал сигналы рукой.
https://ria.ru/20210706/bastrykin-1740157802.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
На Ямале попал в аварию частный самолет
15:19 08.07.2021 (обновлено: 15:42 08.07.2021)
На Ямале попал в аварию частный самолет