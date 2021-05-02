https://ria.ru/20210502/samolet-1730918530.html
В Северной Осетии у легкомоторного самолета отказал двигатель
В Северной Осетии у легкомоторного самолета отказал двигатель
Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Северной Осетии, у него отказал двигатель, пилот и два пассажира не пострадали, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T15:53
2021-05-02T15:53
2021-05-02T16:06
республика северная осетия - алания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
ПЯТИГОРСК, 2 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Северной Осетии, у него отказал двигатель, пилот и два пассажира не пострадали, сообщает ГУМЧС по региону.Отмечается, что на место были направлены силы и средства ГУМЧС России по РСО-А (Республика Северная Осетия – Алания – ред.)."Пилот и два его пассажира не пострадали", - добавили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20210423/samolet-1729586970.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия