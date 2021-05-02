https://ria.ru/20210502/samolet-1730918530.html

В Северной Осетии у легкомоторного самолета отказал двигатель

В Северной Осетии у легкомоторного самолета отказал двигатель

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Северной Осетии, у него отказал двигатель, пилот и два пассажира не пострадали, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T15:53

2021-05-02T15:53

2021-05-02T16:06

республика северная осетия - алания

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 2 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Северной Осетии, у него отказал двигатель, пилот и два пассажира не пострадали, сообщает ГУМЧС по региону.Отмечается, что на место были направлены силы и средства ГУМЧС России по РСО-А (Республика Северная Осетия – Алания – ред.)."Пилот и два его пассажира не пострадали", - добавили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20210423/samolet-1729586970.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия