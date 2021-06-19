Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/kuzbass-1737684119.html
Новосибирский депутат пострадал при жесткой посадке самолета в Кузбассе
Новосибирский депутат пострадал при жесткой посадке самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Новосибирский депутат пострадал при жесткой посадке самолета в Кузбассе
Депутат совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг летел на борту самолета, совершившего жесткую посадку в Кузбассе, он... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T13:25
2021-06-19T16:18
жесткая посадка самолета в кузбассе
l-410
новосибирская область
промышленновский район
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737681552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_524fba7d6453a3cc59d9b1d5e5dd25ca.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Депутат совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг летел на борту самолета, совершившего жесткую посадку в Кузбассе, он повредил ногу и находится в больнице, сообщил РИА Новости председатель районного парламента Владимир Самохин.Ранее сообщалось, что самолет L-410 с парашютистами совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. На борту самолета находились 19 человек. Погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести)."Мы связались с ним. Все нормально, живой. Находится сейчас в больнице, он сломал ногу", - сказал собеседник агентства.Самохин рассказал, что Фрилинг собирался совершить очередной прыжок с парашютом."Он только что ногу залечил - где-то прыгнул и неудачно приземлился. И ему надо было один или два прыжка, до какого-то финиша дойти. Мы его все время отговариваем. Он у нас очень работящий, работоспособный, но на это дело "больной", - сказал спикер.
https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html
новосибирская область
промышленновский район
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737681552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_799c8ab9a4718ba4ba6e765f773bcafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жесткая посадка самолета в кузбассе, l-410, новосибирская область, промышленновский район, кемеровская область, происшествия
Новосибирский депутат пострадал при жесткой посадке самолета в Кузбассе
13:25 19.06.2021 (обновлено: 16:18 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Новосибирский муниципальный депутат пострадал при жесткой посадке самолета в Кузбассе

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Депутат совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг летел на борту самолета, совершившего жесткую посадку в Кузбассе, он повредил ногу и находится в больнице, сообщил РИА Новости председатель районного парламента Владимир Самохин.
Ранее сообщалось, что самолет L-410 с парашютистами совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. На борту самолета находились 19 человек. Погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести).
Место падения легкомоторного самолета в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
10:31
ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2020-2021 годах
"Мы связались с ним. Все нормально, живой. Находится сейчас в больнице, он сломал ногу", - сказал собеседник агентства.
Самохин рассказал, что Фрилинг собирался совершить очередной прыжок с парашютом.
"Он только что ногу залечил - где-то прыгнул и неудачно приземлился. И ему надо было один или два прыжка, до какого-то финиша дойти. Мы его все время отговариваем. Он у нас очень работящий, работоспособный, но на это дело "больной", - сказал спикер.
Крушение самолета с парашютистами в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

Сотрудник Следственного комитета России на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
Жесткая посадка самолета в КузбассеL-410Новосибирская областьПромышленновский районКемеровская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
17:01Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
16:59Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:13Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
Лента новостейМолния