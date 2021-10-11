https://ria.ru/20211011/traur-1754005570.html

Понедельник в Татарстане объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Понедельник в Татарстане объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе - РИА Новости, 11.10.2021

Понедельник в Татарстане объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Понедельник, 11 октября, в Татарстане объявлен днем траура в связи с трагической гибелью 16 человек в авиакатастрофе в Мензелинском районе республики. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:23

2021-10-11T13:23

2021-10-11T13:23

республика татарстан

мензелинский район

рустам минниханов

крушение самолета l-410 в татарстане

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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Понедельник, 11 октября, в Татарстане объявлен днем траура в связи с трагической гибелью 16 человек в авиакатастрофе в Мензелинском районе республики.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя."В связи с трагической гибелью людей в авиационной катастрофе, произошедшей 10 октября в Мензелинского районе Республики Татарстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 11 октября днем траура в Республике Татарстан", - говорится в указе президента республики Рустама Минниханова.В документе отмечается, что в день траура на территории всего региона будут приспущены государственные флаги Татарстана. Телерадиокомпаниям и организациям культуры предложено отменить развлекательные мероприятия.Как сообщил ранее замруководителя аппарата президента Татарстана Ильнар Гарипов, в понедельник начнется опознание и выдача тел 16 погибших родственникам. Тела доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Для родственников погибших подготовлены места в одной из гостиниц города, организована работа психологов.По информации Казанской епархии, 11 октября в храмах республики будут совершены панихиды по безвременно ушедшим пилотам и пассажирам разбившегося самолета.Ранее пресс-служба президента Татарстана сообщала, что по поручению президента республики создана специальная комиссия во главе с премьер-министром региона Алексеем Песошиным, которая курирует работу по ликвидации последствий крушения самолета, оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим, формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим.

https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753952955.html

мензелинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мензелинский район, рустам минниханов, крушение самолета l-410 в татарстане