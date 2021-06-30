https://ria.ru/20210630/samolet-1739287059.html
В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет
В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет - РИА Новости, 30.06.2021
В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:06
2021-06-30T18:06
2021-06-30T19:31
лыткарино
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Инцидент произошел возле населенного пункта Тураево, в городском округе Лыткарино.По предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства инцидента выясняют.
https://ria.ru/20210630/kuzbass-1739261937.html
лыткарино
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лыткарино, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет
18:06 30.06.2021 (обновлено: 19:31 30.06.2021)
В Подмосковье два человека пострадали при аварийной посадке легкомоторного самолета в лесу