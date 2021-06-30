https://ria.ru/20210630/samolet-1739287059.html

В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет

В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет - РИА Новости, 30.06.2021

В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:06

2021-06-30T18:06

2021-06-30T19:31

лыткарино

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Инцидент произошел возле населенного пункта Тураево, в городском округе Лыткарино.По предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства инцидента выясняют.

https://ria.ru/20210630/kuzbass-1739261937.html

лыткарино

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лыткарино, московская область (подмосковье), происшествия