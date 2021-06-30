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В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет
В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет - РИА Новости, 30.06.2021
В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:06
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лыткарино
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Инцидент произошел возле населенного пункта Тураево, в городском округе Лыткарино.По предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства инцидента выясняют.
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лыткарино, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье аварийно сел легкомоторный самолет
18:06 30.06.2021 (обновлено: 19:31 30.06.2021)
 
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в Московской области
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в Московской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Подмосковье два человека пострадали при аварийной посадке легкомоторного самолета в лесу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Инцидент произошел возле населенного пункта Тураево, в городском округе Лыткарино.
По предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства инцидента выясняют.
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ЛыткариноМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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