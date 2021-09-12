https://ria.ru/20210912/samolet-1749768199.html
Под Иркутском пассажирский самолет совершил жесткую посадку в тайге
Под Иркутском пассажирский самолет совершил жесткую посадку в тайге - РИА Новости, 12.09.2021
Под Иркутском пассажирский самолет совершил жесткую посадку в тайге
Пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области, сообщил РИА... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T19:12
2021-09-12T19:12
2021-09-12T20:40
происшествия
иркутская область
l-410
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительной информации МЧС, все живы, один человек находится в тяжелом состоянии. Одному из пассажиров удалось дозвониться до родных. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что спасатели определили координаты машины, направились к месту посадки, но ситуацию осложняет туман.Авария произошла в Казачинско-Ленском районе в четырех километрах от села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска.СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html
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происшествия, иркутская область, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области
19:12 12.09.2021 (обновлено: 20:40 12.09.2021)
Под Иркутском пассажирский самолет совершил жесткую посадку в тайге
В тайге в Иркутской области пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области
, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По предварительной информации МЧС, все живы, один человек находится в тяжелом состоянии. Одному из пассажиров удалось дозвониться до родных.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что спасатели определили координаты машины, направились к месту посадки, но ситуацию осложняет туман.
"Я связался с одной из пострадавших — она сказала, что пожара нет, в салоне зажаты пассажиры, два или три человека вышли из самолета самостоятельно. Последний раз, когда я с ней связывался, вроде она слышала уже сирены пожарных автомобилей", — добавил глава региона.
Авария произошла в Казачинско-Ленском районе в четырех километрах от села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска.
СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.