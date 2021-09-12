https://ria.ru/20210912/samolet-1749768199.html

Под Иркутском пассажирский самолет совершил жесткую посадку в тайге

Под Иркутском пассажирский самолет совершил жесткую посадку в тайге - РИА Новости, 12.09.2021

Под Иркутском пассажирский самолет совершил жесткую посадку в тайге

Пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области, сообщил РИА... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T19:12

2021-09-12T19:12

2021-09-12T20:40

происшествия

иркутская область

l-410

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительной информации МЧС, все живы, один человек находится в тяжелом состоянии. Одному из пассажиров удалось дозвониться до родных. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что спасатели определили координаты машины, направились к месту посадки, но ситуацию осложняет туман.Авария произошла в Казачинско-Ленском районе в четырех километрах от села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска.СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.

https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области