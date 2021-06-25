Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/samolet-1738542002.html
В Архангельской области оценили состояние пострадавших при ЧП с самолетом
В Архангельской области оценили состояние пострадавших при ЧП с самолетом - РИА Новости, 25.06.2021
В Архангельской области оценили состояние пострадавших при ЧП с самолетом
Пилот и пассажир потерпевшего крушение в Архангельской области легкомоторного самолета находятся в стабильном состоянии, у них переломы и ушибы, сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:37
2021-06-25T09:47
ленский район
сыктывкар
архангельская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572881069_0:71:1944:1165_1920x0_80_0_0_f874f3292958dd2fb84dfb38fb001923.jpg
МУРМАНСК, 25 июн - РИА Новости. Пилот и пассажир потерпевшего крушение в Архангельской области легкомоторного самолета находятся в стабильном состоянии, у них переломы и ушибы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."По информации и.о. министра здравоохранения региона Александра Герштанского, и пилот, и пассажир находятся в стабильном состоянии. Есть переломы, ушибы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в минздраве.В четверг вечером пропала связь с легкомоторным самолётом лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар и осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. В ходе поисков самолет было обнаружен в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Самолет горел, два члена экипажа - пилот и наблюдатель - находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были погружены в вертолет и перевезены на посадочную площадку Котлас, где бригадами скорой помощи были доставлены в Котласскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.По предварительным данным следователей, которые начали проверку, причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя. По информации экипажа вертолета, самолет практически уничтожен огнем.
https://ria.ru/20210621/krushenie-1737991721.html
ленский район
сыктывкар
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572881069_149:0:1796:1235_1920x0_80_0_0_0efff813a54de4127f6609257db61a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленский район, сыктывкар, архангельская область, происшествия
В Архангельской области оценили состояние пострадавших при ЧП с самолетом
09:37 25.06.2021 (обновлено: 09:47 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Аврора / Перейти в фотобанкСамолет Як-52
Самолет Як-52 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Аврора
Перейти в фотобанк

В Архангельской области оценили состояние пострадавших при крушении легкомоторного самолета

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 25 июн - РИА Новости. Пилот и пассажир потерпевшего крушение в Архангельской области легкомоторного самолета находятся в стабильном состоянии, у них переломы и ушибы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"По информации и.о. министра здравоохранения региона Александра Герштанского, и пилот, и пассажир находятся в стабильном состоянии. Есть переломы, ушибы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в минздраве.
Последствия пожара на греческом полуострове Пелопоннес, на территории руин города Микены - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 23:27
В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека
В четверг вечером пропала связь с легкомоторным самолётом лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар и осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. В ходе поисков самолет было обнаружен в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Самолет горел, два члена экипажа - пилот и наблюдатель - находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были погружены в вертолет и перевезены на посадочную площадку Котлас, где бригадами скорой помощи были доставлены в Котласскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.
По предварительным данным следователей, которые начали проверку, причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя. По информации экипажа вертолета, самолет практически уничтожен огнем.
 
Ленский районСыктывкарАрхангельская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
Лента новостейМолния