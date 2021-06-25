https://ria.ru/20210625/samolet-1738542002.html

В Архангельской области оценили состояние пострадавших при ЧП с самолетом

В Архангельской области оценили состояние пострадавших при ЧП с самолетом - РИА Новости, 25.06.2021

В Архангельской области оценили состояние пострадавших при ЧП с самолетом

Пилот и пассажир потерпевшего крушение в Архангельской области легкомоторного самолета находятся в стабильном состоянии, у них переломы и ушибы, сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:37

2021-06-25T09:37

2021-06-25T09:47

ленский район

сыктывкар

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 25 июн - РИА Новости. Пилот и пассажир потерпевшего крушение в Архангельской области легкомоторного самолета находятся в стабильном состоянии, у них переломы и ушибы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."По информации и.о. министра здравоохранения региона Александра Герштанского, и пилот, и пассажир находятся в стабильном состоянии. Есть переломы, ушибы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в минздраве.В четверг вечером пропала связь с легкомоторным самолётом лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар и осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. В ходе поисков самолет было обнаружен в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Самолет горел, два члена экипажа - пилот и наблюдатель - находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были погружены в вертолет и перевезены на посадочную площадку Котлас, где бригадами скорой помощи были доставлены в Котласскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.По предварительным данным следователей, которые начали проверку, причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя. По информации экипажа вертолета, самолет практически уничтожен огнем.

https://ria.ru/20210621/krushenie-1737991721.html

ленский район

сыктывкар

архангельская область

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ленский район, сыктывкар, архангельская область, происшествия