https://ria.ru/20210609/samolet-1736374471.html

Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет

Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет - РИА Новости, 09.06.2021

Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, пилот госпитализирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T21:54

2021-06-09T21:54

2021-06-09T22:03

россия

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, пилот госпитализирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области."В 20.58 поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютный", - сказал он.Пилот госпитализирован в Пролетарскую центральную районную больницу.

россия

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, происшествия