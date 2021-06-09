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Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет
Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет - РИА Новости, 09.06.2021
Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, пилот госпитализирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:54
2021-06-09T21:54
2021-06-09T22:03
россия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, пилот госпитализирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области."В 20.58 поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютный", - сказал он.Пилот госпитализирован в Пролетарскую центральную районную больницу.
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РИА Новости
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россия, ростовская область, происшествия