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Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет
Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет - РИА Новости, 09.06.2021
Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, пилот госпитализирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:54
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россия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, пилот госпитализирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области."В 20.58 поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютный", - сказал он.Пилот госпитализирован в Пролетарскую центральную районную больницу.
россия
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россия, ростовская область, происшествия

Под Ростовом жестко сел легкомоторный самолет

21:54 09.06.2021 (обновлено: 22:03 09.06.2021)
 
© Fotolia / sasЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Fotolia / sas
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, пилот госпитализирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
"В 20.58 поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютный", - сказал он.
Пилот госпитализирован в Пролетарскую центральную районную больницу.
 
РоссияРостовская областьПроисшествия
 
 
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