https://ria.ru/20210913/samolet-1749902885.html
В Белгородской области разбился легкомоторный самолет
В Белгородской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 13.09.2021
В Белгородской области разбился легкомоторный самолет
Спасатели выехали на место падения легкомоторного самолета в Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:12
2021-09-13T18:12
2021-09-13T21:36
россия
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Спасатели выехали на место падения легкомоторного самолета в Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону."В 17:05 13 сентября 2021 года на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о падении легкого самолета между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района", - говорится в сообщении."По предварительным данным, пилот погиб. Он был один в самолете", - сказал собеседник агентства.На место происшествия выехали пожарно-спасательные части, оперативная группа ГУ МЧС по Белгородской области, оперативная бригада скорой медицинской помощи, полиция.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства."С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал Белгородский транспортный прокурор Виталий Бавыка", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас транспортной прокуратурой проводится проверка, причины и обстоятельства жесткой посадки устанавливаются.По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки самолета в Белгородской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала Марковская.Она отметила, что следователи осматривают место крушения самолета. Они уже выяснили, что полет был санкционирован, собственник самолета установлен, скоро его допросят."Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, расследование уголовного дела продолжается", - добавила Марковская.Легкомоторный самолет, разбившийся в Белгородской области, занимался обработкой полей, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
https://ria.ru/20210913/gadzhet-1749905872.html
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россия, происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
18:12 13.09.2021 (обновлено: 21:36 13.09.2021)
В Белгородской области разбился легкомоторный самолет
МЧС: один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Белгородской области
ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости.
Спасатели выехали на место падения легкомоторного самолета в Белгородской области
, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 17:05 13 сентября 2021 года на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о падении легкого самолета между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района", - говорится в сообщении.
"По предварительным данным, пилот погиб. Он был один в самолете", - сказал собеседник агентства.
На место происшествия выехали пожарно-спасательные части, оперативная группа ГУ МЧС
по Белгородской области, оперативная бригада скорой медицинской помощи, полиция.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура
начала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал Белгородский транспортный прокурор Виталий Бавыка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас транспортной прокуратурой проводится проверка, причины и обстоятельства жесткой посадки устанавливаются.
По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки самолета в Белгородской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК
РФ Елена Марковская.
"По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала Марковская.
Она отметила, что следователи осматривают место крушения самолета. Они уже выяснили, что полет был санкционирован, собственник самолета установлен, скоро его допросят.
"Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, расследование уголовного дела продолжается", - добавила Марковская.
Легкомоторный самолет, разбившийся в Белгородской области, занимался обработкой полей, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.