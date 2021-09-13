https://ria.ru/20210913/samolet-1749902885.html

В Белгородской области разбился легкомоторный самолет

В Белгородской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 13.09.2021

В Белгородской области разбился легкомоторный самолет

Спасатели выехали на место падения легкомоторного самолета в Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:12

2021-09-13T18:12

2021-09-13T21:36

россия

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Спасатели выехали на место падения легкомоторного самолета в Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону."В 17:05 13 сентября 2021 года на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о падении легкого самолета между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района", - говорится в сообщении."По предварительным данным, пилот погиб. Он был один в самолете", - сказал собеседник агентства.На место происшествия выехали пожарно-спасательные части, оперативная группа ГУ МЧС по Белгородской области, оперативная бригада скорой медицинской помощи, полиция.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства."С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал Белгородский транспортный прокурор Виталий Бавыка", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас транспортной прокуратурой проводится проверка, причины и обстоятельства жесткой посадки устанавливаются.По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки самолета в Белгородской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала Марковская.Она отметила, что следователи осматривают место крушения самолета. Они уже выяснили, что полет был санкционирован, собственник самолета установлен, скоро его допросят."Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, расследование уголовного дела продолжается", - добавила Марковская.Легкомоторный самолет, разбившийся в Белгородской области, занимался обработкой полей, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

https://ria.ru/20210913/gadzhet-1749905872.html

https://ria.ru/20210913/aviakatastrofa-1749812005.html

россия

белгородская область

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россия, происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)