https://ria.ru/20210423/samolet-1729586970.html
При падении легкомоторного самолета под Иркутском погибли два человека
При падении легкомоторного самолета под Иркутском погибли два человека
При падении легкомоторного самолета в Черемховском районе Иркутской области погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:54
2021-04-23T10:54
2021-04-23T12:05
черемховский район
россия
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. При падении легкомоторного самолета в Черемховском районе Иркутской области погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, крушение произошло в поле неподалеку от поселка Рысево. По предварительным данным, воздушное судно самодельное. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20210420/shassi-1729131388.html
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черемховский район, россия, иркутская область, происшествия