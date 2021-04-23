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При падении легкомоторного самолета под Иркутском погибли два человека
При падении легкомоторного самолета под Иркутском погибли два человека
При падении легкомоторного самолета в Черемховском районе Иркутской области погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:54
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черемховский район
россия
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. При падении легкомоторного самолета в Черемховском районе Иркутской области погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, крушение произошло в поле неподалеку от поселка Рысево. По предварительным данным, воздушное судно самодельное. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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черемховский район, россия, иркутская область, происшествия

При падении легкомоторного самолета под Иркутском погибли два человека

10:54 23.04.2021 (обновлено: 12:05 23.04.2021)
 
© Fotolia / sasЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Fotolia / sas
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. При падении легкомоторного самолета в Черемховском районе Иркутской области погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, крушение произошло в поле неподалеку от поселка Рысево.
По предварительным данным, воздушное судно самодельное. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Амстердамский аэропорт Схипхол - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 16:45
В Амстердаме в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетного пассажира
 
Черемховский районРоссияИркутская областьПроисшествия
 
 
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