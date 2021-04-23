https://ria.ru/20210423/samolet-1729586970.html

При падении легкомоторного самолета под Иркутском погибли два человека

При падении легкомоторного самолета под Иркутском погибли два человека

При падении легкомоторного самолета в Черемховском районе Иркутской области погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:54

2021-04-23T10:54

2021-04-23T12:05

черемховский район

россия

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. При падении легкомоторного самолета в Черемховском районе Иркутской области погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, крушение произошло в поле неподалеку от поселка Рысево. По предварительным данным, воздушное судно самодельное. Обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20210420/shassi-1729131388.html

черемховский район

россия

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черемховский район, россия, иркутская область, происшествия