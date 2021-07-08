https://ria.ru/20210708/samolet-1740452994.html

Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет

Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет - РИА Новости, 08.07.2021

Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет

Спасатели обнаружили с воздуха пропавший на Ямале частный двухместный самолет, воздушное судно дымит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:26

2021-07-08T15:26

2021-07-08T23:19

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили с воздуха пропавший на Ямале частный двухместный самолет, воздушное судно дымит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."При подлете к месту пропажи с радаров частного двухместного самолета обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой", — сказал собеседник агентства.По его словам, самолет вылетел в 10:00 мск из села Толька для мониторинга лесопожарной обстановки."Ми-8 обнаружил пострадавших, оба в сознании. Эвакуируются бортом Ми-8 в село Толька Красноселькупского района", — сказали в главке.

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740096571.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия