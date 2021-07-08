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Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет
Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет - РИА Новости, 08.07.2021
Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет
Спасатели обнаружили с воздуха пропавший на Ямале частный двухместный самолет, воздушное судно дымит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:26
2021-07-08T23:19
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили с воздуха пропавший на Ямале частный двухместный самолет, воздушное судно дымит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."При подлете к месту пропажи с радаров частного двухместного самолета обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой", — сказал собеседник агентства.По его словам, самолет вылетел в 10:00 мск из села Толька для мониторинга лесопожарной обстановки."Ми-8 обнаружил пострадавших, оба в сознании. Эвакуируются бортом Ми-8 в село Толька Красноселькупского района", — сказали в главке.
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет
15:26 08.07.2021 (обновлено: 23:19 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Спасатели нашли живыми пилотов разбившегося на Ямале частного самолета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили с воздуха пропавший на Ямале частный двухместный самолет, воздушное судно дымит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При подлете к месту пропажи с радаров частного двухместного самолета обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой", — сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет вылетел в 10:00 мск из села Толька для мониторинга лесопожарной обстановки.
"Ми-8 обнаружил пострадавших, оба в сознании. Эвакуируются бортом Ми-8 в село Толька Красноселькупского района", — сказали в главке.
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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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