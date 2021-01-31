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Под Уфой легкомоторный самолет вынужденно сел в поле
Под Уфой легкомоторный самолет вынужденно сел в поле
Легкомоторный самолет "Альфа" вынужденно сел в поле под Уфой из-за попадания птицы в винт, пилот не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:54
2021-01-31T17:54
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
кушнаренковский район
происшествия
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УФА, 31 янв – РИА Новости. Легкомоторный самолет "Альфа" вынужденно сел в поле под Уфой из-за попадания птицы в винт, пилот не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, самолет сел в 5 километрах севернее от села Первушино в Кушнаренковском районе.
https://ria.ru/20201111/samolet-1584032331.html
россия
республика башкортостан
уфа
кушнаренковский район
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россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, кушнаренковский район, происшествия

Под Уфой легкомоторный самолет вынужденно сел в поле

17:54 31.01.2021
 
© РИА Новости / Аврора / Перейти в фотобанкСамолет Як-52
Самолет Як-52 - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Аврора
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УФА, 31 янв – РИА Новости. Легкомоторный самолет "Альфа" вынужденно сел в поле под Уфой из-за попадания птицы в винт, пилот не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, самолет сел в 5 километрах севернее от села Первушино в Кушнаренковском районе.
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"По прибытии на место установлено, что самолет совершил вынужденную посадку в результате попадания птицы в винт и последующей вибрации двигателя. Пилот совершал любительский полет, он не пострадал. Самолет отбуксировали", - говорится в сообщении.

 
РоссияРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаКушнаренковский районПроисшествия
 
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