https://ria.ru/20210131/samolet-1595393274.html
Под Уфой легкомоторный самолет вынужденно сел в поле
Под Уфой легкомоторный самолет вынужденно сел в поле
Легкомоторный самолет "Альфа" вынужденно сел в поле под Уфой из-за попадания птицы в винт, пилот не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:54
2021-01-31T17:54
2021-01-31T17:54
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
кушнаренковский район
происшествия
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УФА, 31 янв – РИА Новости. Легкомоторный самолет "Альфа" вынужденно сел в поле под Уфой из-за попадания птицы в винт, пилот не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, самолет сел в 5 километрах севернее от села Первушино в Кушнаренковском районе.
https://ria.ru/20201111/samolet-1584032331.html
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россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, кушнаренковский район, происшествия