https://ria.ru/20210131/samolet-1595393274.html

Под Уфой легкомоторный самолет вынужденно сел в поле

Под Уфой легкомоторный самолет вынужденно сел в поле

Легкомоторный самолет "Альфа" вынужденно сел в поле под Уфой из-за попадания птицы в винт, пилот не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:54

2021-01-31T17:54

2021-01-31T17:54

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

кушнаренковский район

происшествия

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УФА, 31 янв – РИА Новости. Легкомоторный самолет "Альфа" вынужденно сел в поле под Уфой из-за попадания птицы в винт, пилот не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, самолет сел в 5 километрах севернее от села Первушино в Кушнаренковском районе.

https://ria.ru/20201111/samolet-1584032331.html

россия

республика башкортостан

уфа

кушнаренковский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, кушнаренковский район, происшествия