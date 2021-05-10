https://ria.ru/20210510/tatarstan-1731652872.html

В Татарстане возбудили дело после жесткой посадки легкомоторного самолета

В Татарстане возбудили дело после жесткой посадки легкомоторного самолета

Следователи возбудили уголовное после жёсткой посадки в Татарстане легкомоторного самолёта, в результате которой погибли два человека, сообщает Приволжское... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:50

2021-05-10T13:50

2021-05-10T13:50

россия

скр

следственный комитет россии (ск рф)

альметьевский район

самарская область

происшествия

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КАЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное после жёсткой посадки в Татарстане легкомоторного самолёта, в результате которой погибли два человека, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.Ранее сообщалось, что по данным ГУМЧС России по Татарстану, днём 9 мая поступило сообщение о жёсткой посадке легкомоторного самолета вблизи села Калейкино Альметьевского района. В результате погибли два человека. Приволжское следственное управление на транспорте отмечало, что погибший мужчина, управлявший самолётом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолёте по взлётной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлёт без разрешения и через несколько километров самолёт совершил жёсткую посадку. Сообщалось, что в кабине с ним была женщина."Приволжским следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.Следствие установило, что самолет марки "Ермак" вылетел без разрешения на право полетов с посадочной площадки "Пойма" в направлении поселка Калейкино под управлением 56-летнего жителя Самарской области. Спустя 10 минут самолет совершил жесткую посадку "носовой частью в землю".В настоящее время проводится комплекс следственных действий, выясняются все обстоятельства происшествия, на месте происшествия работают следователи и криминалисты."Следствием будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота. Только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210502/samolet-1730918530.html

https://ria.ru/20210423/samolet-1729586970.html

россия

альметьевский район

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), альметьевский район, самарская область, происшествия