В Татарстане возбудили дело после жесткой посадки легкомоторного самолета
КАЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное после жёсткой посадки в Татарстане легкомоторного самолёта, в результате которой погибли два человека, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Ранее сообщалось, что по данным ГУМЧС России по Татарстану, днём 9 мая поступило сообщение о жёсткой посадке легкомоторного самолета вблизи села Калейкино Альметьевского района. В результате погибли два человека. Приволжское следственное управление на транспорте отмечало, что погибший мужчина, управлявший самолётом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолёте по взлётной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлёт без разрешения и через несколько километров самолёт совершил жёсткую посадку. Сообщалось, что в кабине с ним была женщина.
"Приволжским следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что самолет марки "Ермак" вылетел без разрешения на право полетов с посадочной площадки "Пойма" в направлении поселка Калейкино под управлением 56-летнего жителя Самарской области. Спустя 10 минут самолет совершил жесткую посадку "носовой частью в землю".
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, выясняются все обстоятельства происшествия, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
"Следствием будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота. Только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц", - отмечает ведомство.