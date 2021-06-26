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Случаи нападений с ножом в Европе в 2019-2021 годах

Случаи нападений с ножом в Европе в 2019-2021 годах - РИА Новости, 26.06.2021

Случаи нападений с ножом в Европе в 2019-2021 годах

25 июня в Вюрцбурге (Германия) 24-летний сомалиец с ножом совершил нападение на прохожих. В результате погибли три человека, ранены шесть. Полиция задержала... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T02:21

2021-06-26T02:21

2021-06-26T08:12

европа

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202125 июня в Вюрцбурге (Германия) 24-летний сомалиец с ножом совершил нападение на прохожих. В результате погибли три человека, ранены шесть. Полиция задержала нападавшего, ранив его в ногу. 23 апреля во французской коммуне Рамбуйе (департамент Ивлин) мужчина с ножом напал на 49-летнюю сотрудницу полиции и ударил ее несколько раз в горло. Она скончалась. Мужчина умер из-за ран, полученных при задержании. По информации СМИ, злоумышленник несколько раз прокричал "Аллаху акбар!" Также отмечается, что он был гражданином Туниса и во Францию приехал в 2009 году. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции под Парижем терактом.3 марта в шведском городе Ветланда мужчина с ножом напал на людей. Восемь человек были ранены. Трое из числа пострадавших "получили ранения, угрожающие жизни". Нападавшего нейтрализовали. При задержании его ранили в ногу и госпитализировали. По сообщениям СМИ, 22-летний мужчина приехал в Швецию из Афганистана в 2018 году.202024 ноября гражданка Швейцарии напала на двух женщин в универмаге в городе Лугано (Швейцария), пытаясь задушить одну из них, а другую ранила, порезав шею ножом. Федеральная прокуратура посчитала нападение "террористически мотивированным" и возбудила уголовное дело. Нападавшая была задержана, пострадавшие получили неопасные для жизни травмы. Женщина уже была известна правоохранительным органам Швейцарии, являясь фигуранткой расследования, связанного с терроризмом со стороны джихадистов.29 октября в Ницце (Франция) неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, несколько получили ранения. По сообщениям СМИ, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По мнению мэра города Кристиана Эстрози, мужчина повторял "Аллах акбар", что указывает на теракт. В этот же день, по информации французских СМИ, в Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских. По предварительным данным, его застрелили. Других подробностей не сообщалось.16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа (Франция). Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.4 октября в Дрездене (Германия) неизвестный напал с ножом на двух туристов. Один из раненых скончался. Спустя две недели нападавший был задержан. По данным правоохранительных органов, это 20-летний гражданин Сирии, который прибыл в Германию в 2015 году. Ранее он уже был осужден по подозрению в совершении преступления, угрожающего государственной безопасности.25 сентября нападение c использованием холодного оружия произошло в 11-м округе Парижа (Франция), где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека – сотрудники информационного агентства Premières Lignes. Один из предполагаемых нападавших был задержан недалеко от места происшествия – у площади Бастилии. Второй предполагаемый злоумышленник был задержан у метро Ришар Ленуар. Позднее агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования.В ночь с 5 на 6 сентября в Бирмингеме (Великобритания) в результате нападений несколько человек получили ножевые ранения. Один человек погиб и семеро пострадали.26 июня в шотландском городе Глазго в гостинице неизвестный напал с ножом на нескольких человек. Во время инцидента был ранен полицейский. СМИ сообщили о трех погибших и нескольких пострадавших при инциденте. Подозреваемый, который действовал в одиночку, был застрелен полицией. Им оказался 28-летний гражданин Судана.20 июня в городском парке Рединга (Великобритания) 25-летний мужчина ливийского происхождения Хаири Саадалла напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Один из погибших был гражданином США. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция назвала нападение в Рединге терактом.11 июня в Словакии в городе Врутки неизвестный напал с ножом на начальную школу. Погибла замдиректора, ранены двое взрослых и двое детей. Нападавшего застрелили.15 апреля в пригороде Парижа Сена-Сен-Дени (Франция) злоумышленник набросился на полицейского в патруле. В руках у мужчины был нож с лезвием длиной около 30 сантиметров. Полицейский из табельного оружия застрелил мужчину. Причины поступка нападавшего не сообщались.4 апреля в городе Роман-сюр-Изер в департаменте Дром (Франция) мужчина с ножом напал на людей, в результате чего два человека погибли, еще несколько получили ранения. Нападавшего задержали, им оказался выходец из Судана 1987 года рождения. Также были задержаны еще двое уроженцев Судана – соседи нападавшего. К расследованию обстоятельств нападения подключилась антитеррористическая прокуратура, поскольку при обыске дома у нарушителя спокойствия были найдены рукописные документы, автор которых жаловался, что "живет в стране неверующих". По информации СМИ, напавший с ножом на прохожих переживал из-за распространения коронавируса и считал, что заражен им сам.3 февраля неизвестный напал с ножом на сотрудника жандармерии в коммуне Дьёз на северо-востоке Франции. Жандарм в ответ сперва применил слезоточивый снаряд, а затем дважды выстрелил по нападавшему. Мужчина был госпитализирован с ранением в область живота.2 февраля в Лондоне (Великобритания) вооруженный ножом мужчина напал на прохожих около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм-Хай-роуд. Злоумышленника ликвидировали полицейские. Ранения получили три человека, их госпитализировали. Полиция заявила, что теракт связан с исламизмом, на теле злоумышленника нашли муляж взрывного устройства.2 февраля в Генте (Бельгия) неизвестный напал с ножом на двух человек. Полиция отрыла огонь по предполагаемом преступнику, ранив его в руку. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего отправили в больницу.3 января в пригороде Парижа (Франция) мужчина по имени Натан С. с ножом набросился на прохожих. От его действий пострадали три человека, один из них впоследствии скончался. Сам нападавший был убит, получив ранения в результате стрельбы, открытой прибывшими на место полицейскими. Также сообщалось, что нападавший был психически нездоров и не находился в списке экстремистов. Вместе с тем поступала информация о том, что мужчина в 2017 году принял ислам, а во время нападения выкрикивал "Аллах Акбар".201913 декабря в районе Дефанс около Парижа (Франция) мужчина с ножом в руках направился к трем полицейским. После призывов положить оружие стражи порядка выстрелили в него несколько раз. Мужчина был нейтрализован.29 ноября на Лондонском мосту (Великобритания) вооруженный ножом мужчина совершил нападение на людей. Погибли два человека, еще трое пострадали. Подозреваемый был ликвидирован полицией. Нападавшим был проживавший в графстве Стаффордшир Усман Хан, который был давно известен правоохранительным службам. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.29 ноября на одной из главных торговых улиц Гааги (Нидерланды) неизвестный напал с ножом на людей в магазине Hudson's Bay. В результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних.14 октября в населенном пункте Вулловитц (Австрия) выходец из Афганистана напал с ножом в центре приема беженцев. Жертвами нападения стали два человека.В ночь на 12 октября в Гамбурге (Германия) неизвестный напал с ножом на прохожих, три человека получили ранения. Подозреваемый был задержан. По данным СМИ, нападавший был психически неуравновешенным.11 октября в Манчестере (Великобритания) злоумышленник напал с ножом на посетителей торгового центра. В результате произошедшего четыре человека получили ранения. Прибывшие на место полицейские обезвредили нападавшего.3 октября в Париже (Франция) программист префектуры полиции Микаэль Арпон напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. В результате атаки скончались четыре человека. Нападавшего застрелил коллега одного из потерпевших. Прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама.1 октября было совершено нападение на колледж в городе Куопио в Финляндии. Один человек погиб, десять ранены, двое из них серьезно. По данным СМИ, нападавший был вооружен мечом.6 сентября рано утром в Марселе (Франция) молодой человек набросился с ножом на сотрудниц школы. Одна женщина получила несколько ударов ножом, а другой достались удары кулаками. Пострадавшие были госпитализированы. Нападавшего задержала полиция.31 августа вечером в коммуне Виллёрбан под Лионом (Франция) мужчина напал с ножом на людей. При атаке скончался 19-летний молодой человек, восемь человек пострадали, из них трое получили тяжелые ранения. Полиция задержала нападавшего, которым оказался афганец, хотевший получить убежище в стране.5 марта в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн 35-летний заключенный Мишель Шиоло, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на двух сотрудников охраны и ранил их. Потом вместе с женой, пришедшей на свидание, забаррикадировался в одном из помещений, угрожая взорвать пояс смертника. Он также объявил, что действует от имени запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* и не намерен сдаваться властям. В результате штурма, который предпринял полицейский спецназ, мужчина был задержан, его жена убита.19 февраля в Марселе (Франция) неизвестный мужчина с ножом напал на людей и ранил несколько человек около комиссариата полиции. Когда на место прибыли полицейские, злоумышленник попытался достать огнестрельное оружие, но его атаковали силы правопорядка. В результате происшествия ранения получили два человека. Нападавший был нейтрализован полицией, впоследствии он скончался.17 января в супермаркете Осло (Норвегия) мужчина с ножом напал на девушку. Им оказался 20-летний россиянин, он был задержан. Поначалу в полиции он утверждал, что его поступок – теракт. Позже он полностью изменил показания и отметил, что плохо себя чувствовал и не помнит обстоятельств случившегося. Впоследствии с россиянина были сняты обвинения в терроризме и назначена судебно-психиатрическая экспертиза.13 января в Гданьске (Польша) во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича. Злоумышленник выбежал на сцену, где находился градоначальник, и начал кричать, что во время правления предыдущего правительства его незаконно приговорили к тюремному сроку. Завязалась потасовка, в ходе которой мэр получил два удара ножом: в живот и в область сердца. 14 января Адамович умер в больнице, не приходя в сознание. В связи с убийством мэра Гданьска президент Польши Анджей Дуда объявил общенациональный траур.В ночь на 1 января на железнодорожном вокзале в Манчестере (Великобритания) три человека, в том числе один полицейский, получили ножевые ранения. Полиция задержала злоумышленника на месте происшествия. Выяснилось, что он гражданин Нидерландов сомалийского происхождения. Позже обвиняемый в нападении с ножом на людей в Манчестере признал себя виновным в покушении на убийство.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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