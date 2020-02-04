Во Франции считают, что нападение с ножом в Дьезе могло быть терактом

"Необходимо связать случившееся с одним звонком, который поступил в операционный центр жандармерии незадолго до нападения. Позвонивший заявил, что он военнослужащий и что в Дьёзе будет нападение, кроме того, по его словам, он представлял "Исламское государство"*", - приводит агентство слова Меркюри.