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Во Франции считают, что нападение с ножом в Дьезе могло быть терактом
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РИА Новости

Во Франции считают, что нападение с ножом в Дьезе могло быть терактом

01:49 04.02.2020
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Прокуратура французского города Мец не исключает, что нападение неизвестного с ножом в здании жандармерии на северо-востоке страны могло быть терактом, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора Кристиана Меркюри.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник неизвестный напал с ножом на сотрудника жандармерии в коммуне Дьёз на северо-востоке Франции. Жандарм в ответ сперва применил слезоточивый снаряд, а затем дважды выстрелил по нападавшему. Мужчина был госпитализирован с ранением в область живота.

"Необходимо связать случившееся с одним звонком, который поступил в операционный центр жандармерии незадолго до нападения. Позвонивший заявил, что он военнослужащий и что в Дьёзе будет нападение, кроме того, по его словам, он представлял "Исламское государство"*", - приводит агентство слова Меркюри.

По словам прокурора, "на данный момент нет подтверждения, что есть связь между нападавшим и звонком", но прокуратора Меца сотрудничает с Национальной антитеррористической прокуратурой Парижа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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МецФранцияВ мире
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