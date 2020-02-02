В бельгийском Генте неизвестный ранил ножом двух человек, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. В бельгийском городе Гент неизвестный напал с ножом на двух человек, сообщил местный телеканал RTL Info. По его данным, полиция отрыла огонь по предполагаемом преступнику, ранив его в руку.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего отправили в больницу. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.
В то же время, ряд бельгийских СМИ сообщают, что нападение совершила женщина.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.