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В бельгийском Генте неизвестный ранил ножом двух человек, сообщили СМИ
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РИА Новости

В бельгийском Генте неизвестный ранил ножом двух человек, сообщили СМИ

22:48 02.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Гент
Города мира. Гент
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. В бельгийском городе Гент неизвестный напал с ножом на двух человек, сообщил местный телеканал RTL Info. По его данным, полиция отрыла огонь по предполагаемом преступнику, ранив его в руку.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего отправили в больницу. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.
В то же время, ряд бельгийских СМИ сообщают, что нападение совершила женщина.
Место инцидента было оцеплено полицией.
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