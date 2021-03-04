https://ria.ru/20210304/napadeniya-1599859183.html

В Швеции рассказали о пострадавших при нападении мужчины с ножом

В Швеции рассказали о пострадавших при нападении мужчины с ножом

Трое пострадавших при нападении в шведском городе Ветланда получили серьезные ранения, угрожающие жизни, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на данные РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:05

2021-03-04T09:05

2021-03-04T09:14

швеция

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Трое пострадавших при нападении в шведском городе Ветланда получили серьезные ранения, угрожающие жизни, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на данные местной больницы.В среду мужчина с холодным оружием напал на людей в Ветланде, восемь человек были ранены. Пострадавшие госпитализированы, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы. Нападавший, которому около 20 лет, задержан. Сообщается, что преступление классифицируется как покушение на убийство, но полиция заявила, что также расследует возможные террористические мотивы.Трое из числа пострадавших "получили ранения, угрожающие жизни", отмечает Radio Sweden.Как сообщает издание Loсal, на пресс-конференции в среду представители местной полиции заявили, что нет никаких признаков того, что в деле есть другие подозреваемые, ситуация в Ветланде находится под контролем. Также полиция сообщила, что совершивший нападение ранее был известен правоохранительным органам за "мелкие преступления".Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил нападение. "Мы ответим на эти ужасающие действия коллективной силой общества", - заявил он.

https://ria.ru/20210304/napadenie-1599846558.html

швеция

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