СМИ сообщили подробности нападения у бывшего здания Charlie Hebdo
🇫🇷 Une attaque à l'arme blanche a eu lieu près des anciens locaux de Charlie Hebdo. 4 personnes ont été blessées dont deux en urgence absolue. Un colis suspect a également été retrouvé. Les 2 auteurs présumés sont en fuite (Vidéo @Sfaxi_Sami) #Paris pic.twitter.com/KbqqAIqApb— Alexandre (@alex_le_bars) September 25, 2020
Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.
Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.
Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.
Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.
Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.
На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.
Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.
Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.
Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.