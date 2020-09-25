https://ria.ru/20200925/napadenie-1577771443.html

СМИ сообщили подробности нападения у бывшего здания Charlie Hebdo

Два человека, пострадавших в нападении с ножом в Париже, являются сотрудниками информационного агентства Premières Lignes, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:44

2020-09-25T14:44

2020-09-25T17:23

нападение у бывшего здания charlie hebdo

жан кастекс

саид куаши

charlie hebdo

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Два человека, пострадавших в нападении с ножом в Париже, являются сотрудниками информационного агентства Premières Lignes, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV.</a>Сообщается, что офис этого информагентства располагается в бывшем здании редакции Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа. По данным телеканала, на данный момент мотив нападавшего неизвестен.Радиостанция <a href="https://www.francetvinfo.fr/" target="_blank">France Info</a> также сообщила о том, что недалеко от места происшествия была обнаружена подозрительная коробка, однако в префектуре полиции позже заявили, что в результате проверки выяснилось, что ничего опасного в ней не содержалось.Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает телеканал BFMTV, предполагаемый злоумышленник задержан.Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа.После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе. В эти дни в Париже идет судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo.

https://radiosputnik.ria.ru/20161229/1484881362.html

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париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение у бывшего здания charlie hebdo, жан кастекс, саид куаши, charlie hebdo, франция, париж, в мире