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https://ria.ru/20200925/napadenie-1577771443.html
СМИ сообщили подробности нападения у бывшего здания Charlie Hebdo
Два человека, пострадавших в нападении с ножом в Париже, являются сотрудниками информационного агентства Premières Lignes, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:44
2020-09-25T17:23
нападение у бывшего здания charlie hebdo
жан кастекс
саид куаши
charlie hebdo
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Два человека, пострадавших в нападении с ножом в Париже, являются сотрудниками информационного агентства Premières Lignes, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV.</a>Сообщается, что офис этого информагентства располагается в бывшем здании редакции Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа. По данным телеканала, на данный момент мотив нападавшего неизвестен.Радиостанция <a href="https://www.francetvinfo.fr/" target="_blank">France Info</a> также сообщила о том, что недалеко от места происшествия была обнаружена подозрительная коробка, однако в префектуре полиции позже заявили, что в результате проверки выяснилось, что ничего опасного в ней не содержалось.Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает телеканал BFMTV, предполагаемый злоумышленник задержан.Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа.После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе. В эти дни в Париже идет судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo.
https://radiosputnik.ria.ru/20161229/1484881362.html
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нападение у бывшего здания charlie hebdo, жан кастекс, саид куаши, charlie hebdo, франция, париж, в мире

СМИ сообщили подробности нападения у бывшего здания Charlie Hebdo

14:44 25.09.2020 (обновлено: 17:23 25.09.2020)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПолицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Полицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два человека, пострадавших в нападении с ножом в Париже, являются сотрудниками информационного агентства Premières Lignes, сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что офис этого информагентства располагается в бывшем здании редакции Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа. По данным телеканала, на данный момент мотив нападавшего неизвестен.
Радиостанция France Info также сообщила о том, что недалеко от места происшествия была обнаружена подозрительная коробка, однако в префектуре полиции позже заявили, что в результате проверки выяснилось, что ничего опасного в ней не содержалось.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает телеканал BFMTV, предполагаемый злоумышленник задержан.
Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Thibault Camus

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

Сотрудники полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
© AFP 2020 / Alain Jocard

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

Французские пожарные несут раненого возле бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Прохожие на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Предполагаемого злоумышленника задержали.

Ситуация на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа.
После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе. В эти дни в Париже идет судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo.
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Нападение у бывшего здания Charlie HebdoЖан КастексСаид КуашиCharlie HebdoФранцияПарижВ мире
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