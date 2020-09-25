https://ria.ru/20200925/napadenie-1577779354.html

Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже

Во французской столице неизвестные напали с ножом на прохожих, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:18

2020-09-25T17:18

2020-09-25T17:29

нападение у бывшего здания charlie hebdo

париж

фото

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Во французской столице неизвестные напали с ножом на прохожих, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение у бывшего здания charlie hebdo, париж, фото, фото