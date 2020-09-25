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Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
Во французской столице неизвестные напали с ножом на прохожих, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.09.2020
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париж
фото
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Во французской столице неизвестные напали с ножом на прохожих, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
париж
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нападение у бывшего здания charlie hebdo, париж, фото, фото

Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже

17:18 25.09.2020 (обновлено: 17:29 25.09.2020)
208
Читать ria.ru в
Во французской столице неизвестные напали с ножом на прохожих, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Thibault Camus

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

Сотрудники полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
© AFP 2020 / Alain Jocard

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

Французские пожарные несут раненого возле бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Прохожие на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Предполагаемого злоумышленника задержали.

Ситуация на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Нападение у бывшего здания Charlie HebdoПарижФото
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