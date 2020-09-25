Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.
Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.
Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.
Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.
Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.
Пожарные несут пострадавшего при нападении.
Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Предполагаемого злоумышленника задержали.
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.
На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.