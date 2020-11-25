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Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии фигурирует в деле о терроризме
Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии фигурирует в деле о терроризме
Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, уже известна правоохранительным органам Швейцарии, она является фигуранткой расследования,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:53
2020-11-25T00:53
швейцария
в мире
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ЦЮРИХ, 25 ноя - РИА Новости. Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, уже известна правоохранительным органам Швейцарии, она является фигуранткой расследования, связанного с терроризмом со стороны джихадистов, сообщила полиция страны.Ранее ведомство заявило, что гражданка Швейцарии напала на двух женщин в универмаге в городе Лугано, федеральная прокуратура считает нападение "террористически мотивированным" и возбудила уголовное дело.По информации полиции кантона Тичино, 28-летняя швейцарка напала на двух женщин, пытаясь задушить одну из них, а другую ранила, порезав шею ножом. Нападавшая была задержана, пострадавшие получили неопасные для жизни травмы, сообщали в полиции.
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швейцария, в мире

Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии фигурирует в деле о терроризме

00:53 25.11.2020
 
© Flickr / julianlimjlСкорая помощь, Швейцария
Скорая помощь, Швейцария - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Flickr / julianlimjl
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ЦЮРИХ, 25 ноя - РИА Новости. Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, уже известна правоохранительным органам Швейцарии, она является фигуранткой расследования, связанного с терроризмом со стороны джихадистов, сообщила полиция страны.
Ранее ведомство заявило, что гражданка Швейцарии напала на двух женщин в универмаге в городе Лугано, федеральная прокуратура считает нападение "террористически мотивированным" и возбудила уголовное дело.
По информации полиции кантона Тичино, 28-летняя швейцарка напала на двух женщин, пытаясь задушить одну из них, а другую ранила, порезав шею ножом. Нападавшая была задержана, пострадавшие получили неопасные для жизни травмы, сообщали в полиции.
"Нападение с ножом в Тичино: женщина известна. Она фигурирует в полицейском расследовании 2017 года в связи с терроризмом джихадистов", - говорится в сообщении федеральной полиции в Twitter.
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