https://ria.ru/20201125/shveytsariya-1586180648.html
Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии фигурирует в деле о терроризме
Напавшая с ножом на женщин в Швейцарии фигурирует в деле о терроризме
Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, уже известна правоохранительным органам Швейцарии, она является фигуранткой расследования,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:53
2020-11-25T00:53
2020-11-25T00:53
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ЦЮРИХ, 25 ноя - РИА Новости. Женщина, напавшая на двух посетительниц универмага в городе Лугано, уже известна правоохранительным органам Швейцарии, она является фигуранткой расследования, связанного с терроризмом со стороны джихадистов, сообщила полиция страны.Ранее ведомство заявило, что гражданка Швейцарии напала на двух женщин в универмаге в городе Лугано, федеральная прокуратура считает нападение "террористически мотивированным" и возбудила уголовное дело.По информации полиции кантона Тичино, 28-летняя швейцарка напала на двух женщин, пытаясь задушить одну из них, а другую ранила, порезав шею ножом. Нападавшая была задержана, пострадавшие получили неопасные для жизни травмы, сообщали в полиции.
https://ria.ru/20201113/kosovo-1584416806.html
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