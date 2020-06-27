Мужчине, убившему троих человек в Рединге, предъявили обвинения

Вечером 20 июня в городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция заявила, что инцидент связан с терроризмом.