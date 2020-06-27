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Мужчине, убившему троих человек в Рединге, предъявили обвинения
Мужчине, убившему троих человек в британском городе Рединг, предъявлены обвинения, 29 июня он предстанет перед судом, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:58
скотленд-ярд
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скотленд-ярд, рединг, великобритания, в мире

Мужчине, убившему троих человек в Рединге, предъявили обвинения

22:58 27.06.2020
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© REUTERS / Peter CziborraНа месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
© REUTERS / Peter Cziborra
ЛОНДОН, 27 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Мужчине, убившему троих человек в британском городе Рединг, предъявлены обвинения, 29 июня он предстанет перед судом, говорится в сообщении контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.
Королевская прокурорская служба Великобритании в субботу выдала санкцию на предъявление обвинения 25-летнему Хаири Саадалла в тройном убийстве и в тройном покушении на убийство.
"Саадалла престанет перед Вестминстерским магистратским судом в понедельник, 29 июня", - говорится в заявлении.
Вечером 20 июня в городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция заявила, что инцидент связан с терроризмом.
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
21 июня, 16:03
Стали известны подробности о напавшем на людей в Рединге
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Скотленд-ЯрдРедингВеликобританияВ мире
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