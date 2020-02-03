Лондонская полиция рассказала о напавшем с ножом на прохожих

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Напавший на людей на юге Лондона недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за террористические преступления, связанные с исламизмом, за ним наблюдали правоохранительные органы, сообщила полиция британской столицы.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что преступник в конце января вышел из тюрьмы. Напавшего, по данным издания, звали Судеш Амман (Sudesh Amman). Он сел за решетку в 2018 году после того, как признался в совершении 13 террористических преступлений.
Как рассказали в полиции, вооруженные стражи порядка, которые следили за злоумышленником, ликвидировали его на месте преступления.
"Мы уверены, что это единичный случай, и он был урегулирован … Личность подозреваемого еще не была официально установлена, однако, учитывая обстоятельства происшествия, мы уверены, что это был 20-летний Судеш Амман", - говорится в заявлении полицейских.
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в воскресенье около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм-Хай-роуд. Злоумышленника ликвидировали полицейские. Ранения получили три человека, их госпитализировали. Полиция заявила, что теракт связан с исламизмом, на теле злоумышленника нашли муляж взрывного устройства.