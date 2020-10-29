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Во Франции произошло второе нападение на людей за день
Во Франции произошло второе нападение на людей за день
В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, сообщают французские СМИ. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:47
2020-10-29T17:34
вооруженные нападения во франции
авиньон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, сообщают французские СМИ.По предварительным данным, его застрелили. Других подробностей пока нет.Ранее в четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Там трое погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По мнению мэра города Кристиана Эстрози, мужчина повторял "Аллах акбар", что указывает на теракт.Примерно в то же время в Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Последний получил легкие ранения, говорится в заявлении полиции провинции Мекка в социальной сети Twitter.В четверг мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда, карикатуры на которого вызвали возмущение исламского мира.Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал их на уроках.Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.
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вооруженные нападения во франции, авиньон, франция, в мире

Во Франции произошло второе нападение на людей за день

13:47 29.10.2020 (обновлено: 17:34 29.10.2020)
 
© REUTERS / Eric GaillardСотрудник полиции на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Сотрудник полиции на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, сообщают французские СМИ.
По предварительным данным, его застрелили. Других подробностей пока нет.
Ранее в четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Там трое погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По мнению мэра города Кристиана Эстрози, мужчина повторял "Аллах акбар", что указывает на теракт.
Примерно в то же время в Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Последний получил легкие ранения, говорится в заявлении полиции провинции Мекка в социальной сети Twitter.
Кадр видео задержания подозреваемого в нападении на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце
Кадр видео задержания подозреваемого в нападении на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 6
Кадр видео задержания подозреваемого в нападении на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанкМэр города Ницца Кристиан Эстрози (второй справа) у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
2 из 6
Мэр города Ницца Кристиан Эстрози (второй справа) у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
3 из 6
Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric GaillardПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
4 из 6
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric GaillardПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 6
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 6
Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
1 из 6
Кадр видео задержания подозреваемого в нападении на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 6
Мэр города Ницца Кристиан Эстрози (второй справа) у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
3 из 6
Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
4 из 6
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
5 из 6
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 6
Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© РИА Новости / Police Nationale
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