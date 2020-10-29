Во Франции произошло второе нападение на людей за день
13:47 29.10.2020 (обновлено: 17:34 29.10.2020)
ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, сообщают французские СМИ.
По предварительным данным, его застрелили. Других подробностей пока нет.
Attentat nice pic.twitter.com/14qX79wyuw— Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020
Ранее в четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Там трое погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По мнению мэра города Кристиана Эстрози, мужчина повторял "Аллах акбар", что указывает на теракт.
Примерно в то же время в Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Последний получил легкие ранения, говорится в заявлении полиции провинции Мекка в социальной сети Twitter.
Кадр видео задержания подозреваемого в нападении на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце
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Кадр видео задержания подозреваемого в нападении на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанкМэр города Ницца Кристиан Эстрози (второй справа) у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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Мэр города Ницца Кристиан Эстрози (второй справа) у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
6 из 6
Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
1 из 6
Кадр видео задержания подозреваемого в нападении на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 6
Мэр города Ницца Кристиан Эстрози (второй справа) у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
3 из 6
Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
6 из 6
Сотрудники полиции у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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