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РИА Новости

СМИ: подругу напавшего на охрану тюрьмы во Франции обвинили в соучастии

03:16 21.09.2019 (обновлено: 03:34 21.09.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Франции
Сотрудники правоохранительных органов Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудники правоохранительных органов Франции. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сожительнице заключенного Мишеля Шиоло предъявили обвинение в соучастии в нападении на двух сотрудников тюрьмы Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в суде.
По данным телеканала, 38-летней женщине предъявили обвинения в "преступном сговоре" и "соучастии в попытке убийства представителей власти". Ее поместили под стражу решением парижского судьи, занимающегося вопросами терроризма.
Между тем, еще четырех задержанных женщин отпустили на свободу в четверг и пятницу без привлечения к ответственности. Всего в рамках данного расследования обвинения были предъявлены шестерым людям, из которых трое - бывшие заключенные тюрьмы Конде-сюр-Сарт.
В марте этого года 35-летний заключенный Шиоло напал с ножом на двух сотрудников охраны, ранив их. Потом вместе с женой, пришедшей на свидание, забаррикадировался в одном из помещений, угрожая взорвать пояс смертника. Он также объявил, что действует от имени террористической группировки "Исламское государство"* и не намерен сдаваться властям. В результате штурма, который предпринял полицейский спецназ, мужчина был задержан, его жена убита. Министр юстиции Николь Беллубе назвала происшествие "несомненным актом терроризма".
В середине июня он захватил в заложники двоих человек - стажера и надзирателя тюрьмы Конде-сюр-Сарт. Ранее он уже брал заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. По данным телеканала, заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения. Обоих заложников освободили.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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