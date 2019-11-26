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РИА Новости

Обвиняемый в нападении с ножом на людей в Манчестере признал вину

14:29 26.11.2019 (обновлено: 14:30 26.11.2019)
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© AP Photo / Peter Byrne Полиция Манчестера
Полиция Манчестера
© AP Photo / Peter Byrne
Полиция Манчестера. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Мужчина, обвиняемый в нападении с ножом на людей в Манчестере, признал себя виновным в покушении на убийство.
Три человека, в том числе, сотрудник полиции, получили ножевые ранения на железнодорожном вокзале Манчестера в новогоднюю ночь. Полиция задержала предполагаемого злоумышленника на месте. Выяснилось, что его зовут Махди Мохамуд, он гражданин Нидерландов сомалийского происхождения, но с девяти лет проживает в Великобритании. При обыске у Мохамуда, в частности, обнаружили пособие по нападению на людей с ножом.
Британские полицейские
1 января, 16:09
Полиция считает терактом нападение с ножом в Манчестере в новогоднюю ночь
Во вторник 26-летний Мохамуд, представ перед манчестерским королевским судом, признал себя виновным в покушении на убийство трех человек, а также во владении документом, который может быть использован в террористических целях.
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ВеликобританияМанчестерВ мире
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