Обвиняемый в нападении с ножом на людей в Манчестере признал вину

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Мужчина, обвиняемый в нападении с ножом на людей в Манчестере, признал себя виновным в покушении на убийство.
Три человека, в том числе, сотрудник полиции, получили ножевые ранения на железнодорожном вокзале Манчестера в новогоднюю ночь. Полиция задержала предполагаемого злоумышленника на месте. Выяснилось, что его зовут Махди Мохамуд, он гражданин Нидерландов сомалийского происхождения, но с девяти лет проживает в Великобритании. При обыске у Мохамуда, в частности, обнаружили пособие по нападению на людей с ножом.
Во вторник 26-летний Мохамуд, представ перед манчестерским королевским судом, признал себя виновным в покушении на убийство трех человек, а также во владении документом, который может быть использован в террористических целях.