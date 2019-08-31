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РИА Новости

Напавший с ножом на людей близ Лиона оказался афганцем, сообщили СМИ

20:45 31.08.2019 (обновлено: 20:53 31.08.2019)
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© REUTERS / Emmanuel FoudrotСитуация на месте нападения с ножом в окрестностях французского Лиона. 31 августа 2019
Ситуация на месте нападения с ножом в окрестностях французского Лиона. 31 августа 2019
© REUTERS / Emmanuel Foudrot
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Напавший на людей близ французского города Лион оказался афганцем, который хотел получить убежище в стране, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Отмечается, что при атаке скончался 19-летний молодой человек, восемь человек пострадали, из них трое получили тяжелые ранения.
Телеканал отмечает, что совершивший нападение мужчина неизвестен полиции и спецслужбам. Террористический характер происшествия пока что не рассматривается.
Инцидент в коммуне Виллёрбан под Лионом произошёл вечером в субботу. Полиция задержала нападавшего, поиски ещё одного человека, который мог быть причастен к атаке, продолжаются.
О причине нападения по-прежнему не сообщается.
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