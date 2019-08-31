Напавший с ножом на людей близ Лиона оказался афганцем, сообщили СМИ

Ситуация на месте нападения с ножом в окрестностях французского Лиона. 31 августа 2019

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Напавший на людей близ французского города Лион оказался афганцем, который хотел получить убежище в стране, сообщает телеканал Напавший на людей близ французского города Лион оказался афганцем, который хотел получить убежище в стране, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Отмечается, что при атаке скончался 19-летний молодой человек, восемь человек пострадали, из них трое получили тяжелые ранения.

Телеканал отмечает, что совершивший нападение мужчина неизвестен полиции и спецслужбам. Террористический характер происшествия пока что не рассматривается.

Инцидент в коммуне Виллёрбан под Лионом произошёл вечером в субботу. Полиция задержала нападавшего, поиски ещё одного человека, который мог быть причастен к атаке, продолжаются.