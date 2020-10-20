https://ria.ru/20201020/uchitel-1580597310.html

Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона посмертно

Жестоко убитый во Франции преподаватель истории будет награжден орденом Почетного легиона посмертно, подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T10:36

2020-10-20T10:36

2020-10-20T10:36

убийство учителя во франции

жан кастекс

анн идальго

рамзан кадыров

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Жестоко убитый во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> преподаватель истории будет награжден орденом Почетного легиона посмертно, подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.Национальная церемония прощания с учителем состоится в среду вечером в Сорбонне.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>.

https://ria.ru/20201019/karikatury-1580519328.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

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франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, жан кастекс, анн идальго, рамзан кадыров, франция, париж, в мире