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Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона посмертно
Жестоко убитый во Франции преподаватель истории будет награжден орденом Почетного легиона посмертно, подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:36
2020-10-20T10:36
убийство учителя во франции
жан кастекс
анн идальго
рамзан кадыров
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Жестоко убитый во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> преподаватель истории будет награжден орденом Почетного легиона посмертно, подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.Национальная церемония прощания с учителем состоится в среду вечером в Сорбонне.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>.
https://ria.ru/20201019/karikatury-1580519328.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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франция
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убийство учителя во франции, жан кастекс, анн идальго, рамзан кадыров, франция, париж, в мире

Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона посмертно

10:36 20.10.2020
 
© REUTERS / Charles PlatiauЛюди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости. Жестоко убитый во Франции преподаватель истории будет награжден орденом Почетного легиона посмертно, подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.
Национальная церемония прощания с учителем состоится в среду вечером в Сорбонне.
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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"Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования", - сказал Бланкер в эфире телеканала BFMTV.
Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Убийство учителя во ФранцииЖан КастексАнн ИдальгоРамзан КадыровФранцияПарижВ мире
 
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