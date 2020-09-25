Глава МВД Франции назвал нападение в Париже актом терроризма
Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.
Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.
Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.
Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.
Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.
На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.
Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.
Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.
Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.