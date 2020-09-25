https://ria.ru/20200925/napadenie-1577796547.html

Глава МВД Франции назвал нападение в Париже актом терроризма

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение у здания бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже "актом исламистского терроризма". РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T21:47

2020-09-25T21:47

2020-09-26T01:28

министерство внутренних дел франции

франция

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577779073_0:0:3260:1833_1400x0_80_0_0_f3643506cb43ea09ba662aef05bc9ea7.jpg

<strong>ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости.</strong> Глава МВД Франции <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> назвал нападение у здания бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> "актом исламистского терроризма".Он отметил, что расследованием дела занимается антитеррористическая прокуратура Парижа. Кроме того, министр указал на место, где произошло нападение. "Эта улица, где находилась редакция Charlie Hebdo, это почерк исламистских террористов. Конечно, нет сомнений, что это новое кровавое нападение на нашу страну, на журналистов", — заявил глава МВД.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин: предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования.

франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире