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Глава МВД Франции назвал нападение в Париже актом терроризма
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение у здания бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже "актом исламистского терроризма". РИА Новости, 25.09.2020
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министерство внутренних дел франции
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости.</strong> Глава МВД Франции <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> назвал нападение у здания бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> "актом исламистского терроризма".Он отметил, что расследованием дела занимается антитеррористическая прокуратура Парижа. Кроме того, министр указал на место, где произошло нападение. "Эта улица, где находилась редакция Charlie Hebdo, это почерк исламистских террористов. Конечно, нет сомнений, что это новое кровавое нападение на нашу страну, на журналистов", — заявил глава МВД.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин: предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования.
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353
60
министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире

Глава МВД Франции назвал нападение в Париже актом терроризма

21:47 25.09.2020 (обновлено: 01:28 26.09.2020)
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© REUTERS / Charles PlatiauСотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение у здания бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже "актом исламистского терроризма".

"Очевидно, что это акт исламистского терроризма", — сказал министр в эфире телеканала France 2.

Он отметил, что расследованием дела занимается антитеррористическая прокуратура Парижа. Кроме того, министр указал на место, где произошло нападение. "Эта улица, где находилась редакция Charlie Hebdo, это почерк исламистских террористов. Конечно, нет сомнений, что это новое кровавое нападение на нашу страну, на журналистов", — заявил глава МВД.
Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин: предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования.
Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Thibault Camus

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

Сотрудники полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
© AFP 2020 / Alain Jocard

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

Французские пожарные несут раненого возле бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Прохожие на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Предполагаемого злоумышленника задержали.

Ситуация на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Министерство внутренних дел ФранцииФранцияПарижВ мире
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