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РИА Новости

При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние

01:17 30.11.2019
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© AP Photo / Phil NijhuisНападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
© AP Photo / Phil Nijhuis
ГААГА (Нидерланды), 30 ноя - РИА Новости. Пострадавшими в результате нападения с ножом на торговой улице нидерландской Гааги являются несовершеннолетние, сообщает полиция города.
"Пострадавшие в инциденте на улице Гроте-Маркт - несовершеннолетние. С их семьями установлен контакт", - говорится в официальном аккаунте правоохранителей в сети Twitter. Информации о состоянии пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что полиция продолжает разыскивать подозреваемого в нападении на людей в магазине Hudson"s Bay на одной из главных торговых улиц города. В результате инцидента пострадали три человека.
По сведениям местных СМИ, злоумышленником мог быть одетый в темную одежду смуглый мужчина в возрасте 45-50 лет. Мотивы его поступка к настоящему времени неизвестны.
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