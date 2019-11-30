При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние

ГААГА (Нидерланды), 30 ноя - РИА Новости. Пострадавшими в результате нападения с ножом на торговой улице нидерландской Гааги являются несовершеннолетние, сообщает полиция города.
"Пострадавшие в инциденте на улице Гроте-Маркт - несовершеннолетние. С их семьями установлен контакт", - говорится в официальном аккаунте правоохранителей в сети Twitter. Информации о состоянии пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что полиция продолжает разыскивать подозреваемого в нападении на людей в магазине Hudson"s Bay на одной из главных торговых улиц города. В результате инцидента пострадали три человека.
По сведениям местных СМИ, злоумышленником мог быть одетый в темную одежду смуглый мужчина в возрасте 45-50 лет. Мотивы его поступка к настоящему времени неизвестны.