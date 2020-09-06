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В результате нападений в Бирмингеме погиб человек
Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападений в городе Бирмингем в Великобритании, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:25
2020-09-06T13:25
великобритания
бирмингем
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападений в городе <a href="http://ria.ru/location_Birmingham/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингем</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс.Ранее сообщалось, что несколько человек получили ножевые ранения в результате нападений в ночь с субботы на воскресенье."Мужчина трагически погиб. Еще один мужчина и женщина получили серьезные ранения, еще пять человек также получили ранения, хотя их травмы не считаются опасными для жизни", - сообщается в пресс-релизе полиции.По версии полиции, нападения, произошедшие с 0.30 (2.30 мск) до 2.20 (4.20 мск), взаимосвязаны. "Мы делаем все возможное, чтобы найти ответственных", - отмечает полиция, добавляя, что начато расследование убийства.
https://ria.ru/20200621/1573247900.html
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великобритания
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великобритания, бирмингем, в мире

В результате нападений в Бирмингеме погиб человек

13:25 06.09.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападений в городе Бирмингем в Великобритании, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс.
Ранее сообщалось, что несколько человек получили ножевые ранения в результате нападений в ночь с субботы на воскресенье.
"Мужчина трагически погиб. Еще один мужчина и женщина получили серьезные ранения, еще пять человек также получили ранения, хотя их травмы не считаются опасными для жизни", - сообщается в пресс-релизе полиции.
По версии полиции, нападения, произошедшие с 0.30 (2.30 мск) до 2.20 (4.20 мск), взаимосвязаны. "Мы делаем все возможное, чтобы найти ответственных", - отмечает полиция, добавляя, что начато расследование убийства.
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания - РИА Новости, 1920, 21.06.2020
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