https://ria.ru/20200906/birmingem-1576838267.html

В результате нападений в Бирмингеме погиб человек

Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападений в городе Бирмингем в Великобритании, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:25

2020-09-06T13:25

2020-09-06T13:25

великобритания

бирмингем

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападений в городе <a href="http://ria.ru/location_Birmingham/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингем</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс.Ранее сообщалось, что несколько человек получили ножевые ранения в результате нападений в ночь с субботы на воскресенье."Мужчина трагически погиб. Еще один мужчина и женщина получили серьезные ранения, еще пять человек также получили ранения, хотя их травмы не считаются опасными для жизни", - сообщается в пресс-релизе полиции.По версии полиции, нападения, произошедшие с 0.30 (2.30 мск) до 2.20 (4.20 мск), взаимосвязаны. "Мы делаем все возможное, чтобы найти ответственных", - отмечает полиция, добавляя, что начато расследование убийства.

https://ria.ru/20200621/1573247900.html

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великобритания

бирмингем

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, бирмингем, в мире