Один из погибших при нападении в Рединге является гражданином США

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один из погибших в результате в нападении в английском городе Рединг является гражданином США, сообщает газета Philadelphia Inquirer.
Вечером в субботу в городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция в воскресенье утром заявила, что инцидент связан с терроризмом и назвала имя нападавшего - Хаири Саадалла.
21 июня, 16:03Стали известны подробности о напавшем на людей в Рединге
Как сообщает издание, в результате нападения погиб 39-летний уроженец Филадельфии (штат Пенсильвания) Джо Ричи-Беннетт. Как заявил отец погибшего Роберт, его сын переехал в Англию около 15 лет назад. Сначала он работал в юридической фирме в Лондоне, а затем устроился на работу в нидерландскую фармацевтическую компанию, штаб-квартира которой находится в Рединге.
"Он был отличным парнем... Он не заслужил такой смерти", - заявил брат погибшего. Как отмечает издание, Джо Ричи-Беннетт вырос в семье полицейских.
Ранее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу рассказал, что жертвами злоумышленника стали совершенно случайные люди, и нападение никак не связано с прошедшим в городе ранее митингом в поддержку прав чернокожего населения. Мотивация нападавшего пока не ясна, Саадалла действовал в одиночку.
Следствие продолжается, полиция опросила более 40 свидетелей и просит всех очевидцев связаться со следственной группой. В ночь на воскресенье полиция провела обыски в многоквартирном доме в Рединге где, предположительно, проживал задержанный.