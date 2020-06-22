Один из погибших при нападении в Рединге является гражданином США

Вечером в субботу в городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция в воскресенье утром заявила, что инцидент связан с терроризмом и назвала имя нападавшего - Хаири Саадалла.