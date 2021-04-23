https://ria.ru/20210423/terakt-1729698082.html

Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции терактом

Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции терактом

Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе терактом. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции под... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:41

2021-04-23T18:41

2021-04-23T19:44

эммануэль макрон

убийство сотрудницы полиции под парижем

жан кастекс

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе терактом. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции под Парижем терактом.Инцидент произошел во второй половине дня. Неизвестный несколько раз ударил ножом в горло женщину, которая занималась в комиссариате административными вопросами. По информации СМИ, злоумышленник несколько раз прокричал "Аллаху акбар!" Также отмечается, что он был гражданином Туниса и во Францию приехал в 2009 году. Нападавший скончался от ран, полученных при задержании. "Нация — вместе с ее семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся", — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.На место происшествия ранее выехал премьер-министр Жан Кастекс."Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой", — заявил Кастекс, прибывший в комиссариат полиции коммуны Рамбуйе, где произошло убийство сотрудницы полиции.Он напомнил о теракте в городе Маньявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло осенью прошлого года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Эти две коммуны входят в департамент Ивлин.Расследованием нападения на сотрудницу полиции занимается антитеррористическая прокуратура.

https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729695523.html

франция

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эммануэль макрон, убийство сотрудницы полиции под парижем, жан кастекс, франция, париж, в мире