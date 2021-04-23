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Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции терактом
Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции терактом
Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе терактом. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции под... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:41
2021-04-23T19:44
эммануэль макрон
убийство сотрудницы полиции под парижем
жан кастекс
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе терактом. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции под Парижем терактом.Инцидент произошел во второй половине дня. Неизвестный несколько раз ударил ножом в горло женщину, которая занималась в комиссариате административными вопросами. По информации СМИ, злоумышленник несколько раз прокричал "Аллаху акбар!" Также отмечается, что он был гражданином Туниса и во Францию приехал в 2009 году. Нападавший скончался от ран, полученных при задержании. "Нация — вместе с ее семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся", — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.На место происшествия ранее выехал премьер-министр Жан Кастекс."Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой", — заявил Кастекс, прибывший в комиссариат полиции коммуны Рамбуйе, где произошло убийство сотрудницы полиции.Он напомнил о теракте в городе Маньявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло осенью прошлого года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Эти две коммуны входят в департамент Ивлин.Расследованием нападения на сотрудницу полиции занимается антитеррористическая прокуратура.
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эммануэль макрон, убийство сотрудницы полиции под парижем, жан кастекс, франция, париж, в мире

Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции терактом

18:41 23.04.2021 (обновлено: 19:44 23.04.2021)
 
© AP Photo / Michel EulerПолицейские на месте нападения на женщину-полицейского в коммуне Рамбуйе под Парижем
Полицейские на месте нападения на женщину-полицейского в коммуне Рамбуйе под Парижем - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AP Photo / Michel Euler
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе терактом. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции под Парижем терактом.
Инцидент произошел во второй половине дня. Неизвестный несколько раз ударил ножом в горло женщину, которая занималась в комиссариате административными вопросами. По информации СМИ, злоумышленник несколько раз прокричал "Аллаху акбар!" Также отмечается, что он был гражданином Туниса и во Францию приехал в 2009 году. Нападавший скончался от ран, полученных при задержании.
Французские полицейские на месте нападения на женщину-полицейского в коммуне Рамбуйе под Парижем - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 18:23
Глава Иль-де-Франса назвал убийство сотрудницы полиции варварской атакой
"Нация — вместе с ее семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся", — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.
На место происшествия ранее выехал премьер-министр Жан Кастекс.
"Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой", — заявил Кастекс, прибывший в комиссариат полиции коммуны Рамбуйе, где произошло убийство сотрудницы полиции.
Он напомнил о теракте в городе Маньявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло осенью прошлого года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Эти две коммуны входят в департамент Ивлин.
Расследованием нападения на сотрудницу полиции занимается антитеррористическая прокуратура.
 
Эммануэль МакронУбийство сотрудницы полиции под ПарижемЖан КастексФранцияПарижВ мире
 
 
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