Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции терактом
18:41 23.04.2021 (обновлено: 19:44 23.04.2021)
© AP Photo / Michel EulerПолицейские на месте нападения на женщину-полицейского в коммуне Рамбуйе под Парижем
© AP Photo / Michel Euler
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Власти Франции признали нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе терактом. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции под Парижем терактом.
Инцидент произошел во второй половине дня. Неизвестный несколько раз ударил ножом в горло женщину, которая занималась в комиссариате административными вопросами. По информации СМИ, злоумышленник несколько раз прокричал "Аллаху акбар!" Также отмечается, что он был гражданином Туниса и во Францию приехал в 2009 году. Нападавший скончался от ран, полученных при задержании.
"Нация — вместе с ее семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся", — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.
На место происшествия ранее выехал премьер-министр Жан Кастекс.
"Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой", — заявил Кастекс, прибывший в комиссариат полиции коммуны Рамбуйе, где произошло убийство сотрудницы полиции.
Он напомнил о теракте в городе Маньявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло осенью прошлого года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Эти две коммуны входят в департамент Ивлин.
Расследованием нападения на сотрудницу полиции занимается антитеррористическая прокуратура.