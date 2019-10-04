Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T12:36Z
https://ria.ru/20191004/1559422882.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155942/57/1559425782_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_47a44e7f521e170191c9427cdcb9ca69.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Полицейских в Париже атаковал глухой программист с секретным доступом

06:57 04.10.2019 (обновлено: 12:36 04.10.2019)
1500
© AFP 2019 / Geoffroy Van Der HasseltЗдание префектуры полиции Парижа, где произошло нападение на сотрудников 3 октября 2019
Здание префектуры полиции Парижа, где произошло нападение на сотрудников 3 октября 2019
© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt
Здание префектуры полиции Парижа, где произошло нападение на сотрудников 3 октября 2019
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на правоохранителей в центре Парижа, оказался слабослышащим программистом с доступом к секретным данным, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на сотрудников префектуры полиции Парижа на острове Сите. В результате погибли четыре человека. Нападавшего застрелил коллега одного из потерпевших.
По данным телеканала, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года на должности IT-специалиста.
Мужчина имел легкую инвалидность, он страдал глухотой, как и его супруга. По роду деятельности в разведывательном отделе префектуры Арпон имел доступ к секретной информации. Аналитики в сфере безопасности отмечают, что карьера Арпона свидетельствовала об отсутствии каких-либо подозрительных симптомов в его поведении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
30 сентября, 13:15РИА Новости
Полицейские в Ингушетии ранили местного жителя, напавшего на них с ножом
Хотя полтора года назад мужчина принял ислам, нет никаких свидетельств, что нападение было как-то связано с его религиозными взглядами. Возможно, причиной конфликта стало разочарование Арпона в возможностях профессионального роста. Известно, что несколько месяцев назад он требовал сурдопереводчика в надежде продвинуться по карьерной лестнице.
Для нападения Арпон использовал кухонный керамический нож, не замеченный металлоискателями в префектуре.
2835014
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваФранцияПарижПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА
Новости
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди
Прах Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия
АЭС Такахама в префектуре Фукуи
За подряды руководство КЕРСО в Японии получало в "подарок" золотые монеты
Лента
новостей
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Добыча нефти
Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
Ледокол Арктика в Санкт-Петербурге
На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа
Пожар в промзоне Колпинского района Санкт-Петербурга. 4 октября 2019
Полыхающий на юге Петербурга склад обрушился, пожарные наращивают силы
Подозреваемый в нападении на кондуктора во Владивостоке
На избившего до смерти кондуктора в Приморье неоднократно жаловалась мать
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
США подготовили на Украине достаточно военных для использования Javelin
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему он имеет "абсолютное право" расследовать коррупцию
Банкноты номиналом 1 доллар США
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В Сети удивились задаче для первоклассников
04:17В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния