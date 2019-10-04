Полицейских в Париже атаковал глухой программист с секретным доступом

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на правоохранителей в центре Парижа, оказался слабослышащим программистом с доступом к секретным данным, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на сотрудников префектуры полиции Парижа на острове Сите. В результате погибли четыре человека. Нападавшего застрелил коллега одного из потерпевших.

По данным телеканала, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года на должности IT-специалиста.

Мужчина имел легкую инвалидность, он страдал глухотой, как и его супруга. По роду деятельности в разведывательном отделе префектуры Арпон имел доступ к секретной информации. Аналитики в сфере безопасности отмечают, что карьера Арпона свидетельствовала об отсутствии каких-либо подозрительных симптомов в его поведении.

Хотя полтора года назад мужчина принял ислам, нет никаких свидетельств, что нападение было как-то связано с его религиозными взглядами. Возможно, причиной конфликта стало разочарование Арпона в возможностях профессионального роста. Известно, что несколько месяцев назад он требовал сурдопереводчика в надежде продвинуться по карьерной лестнице.