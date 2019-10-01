Полиция уточнила число раненых при нападении в финском колледже

Полицейские машины на территории торгового центра Hermanni в Куопио, Финляндия, после нападения на Savo Vocational College. 1 октября 2019

Полицейские машины на территории торгового центра Hermanni в Куопио, Финляндия, после нападения на Savo Vocational College. 1 октября 2019

ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт — РИА Новости. Один человек погиб, десять ранены, двое из них серьёзно, в результате нападения в профессиональном училище финском городе Куопио, сообщает полиция Восточной Финляндии.

Ранее сообщалось о девяти раненых.

"Согласно обновленной информации, в Куопио десять раненых, двое серьезно. Есть погибший", - говорится в сообщении полиции в Twitter

Ранее в Университетской больнице Куопио сообщили о девяти пострадавших, поступивших в медицинское учреждение. Характер травм медики не комментируют.

Училище расположено в торговом центре Hermann, который сейчас оцеплен. СМИ сообщают, что информация об инциденте поступила в 12.30 (время совпадает с московским).