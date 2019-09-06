Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы

ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.

Задержать подозреваемого в нападении на сотрудниц школы полиция смогла лишь спустя несколько часов. Информации о нем и о его мотивах к настоящему времени нет, сообщается лишь его возраст - 17 лет.