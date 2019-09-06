Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T10:44Z
https://ria.ru/20190906/1558381581.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150006/66/1500066670_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8f4410d8d1c98bea4126de605cfbe1f.jpg
РИА Новости

Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы

10:44 06.09.2019
415
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.
Как передает радиостанция Europe1, инцидент произошел около 06.30 местного времени (07.30 мск) около одной из школ города. Одна из сотрудниц школы получила несколько ударов ножом, а другой достались удары кулаками. Женщины госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.
После этого нападавший пустился в бега.
Задержать подозреваемого в нападении на сотрудниц школы полиция смогла лишь спустя несколько часов. Информации о нем и о его мотивах к настоящему времени нет, сообщается лишь его возраст - 17 лет.
Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. 27 октября 2018
9 августа, 00:24РИА Новости
Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
030211
Обсудить 0
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов Франции
СМИ: пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором
РИА
Новости
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
В Эфиопии убили двух сотрудников гуманитарной организации
Полиция в Афганистане
В Афганистане восемь человек погибли при нападении талибов
Пропеллер самолета
В Хабаровском крае по тревоге подняли истребительный полк
Лента
новостей
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
Порошенко является свидетелем в пяти уголовных делах, заявил адвокат
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассказал о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом
Полиция патрулирует улицы Афганистана
В Афганистане талибы напали на город Фарах
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Госбюро расследований Украины вручило Порошенко пять повесток на допрос
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах
Алмаз
Якутские ювелирные компании хотят выйти на рынки Китая, заявил Николаев
Вид Анкары
В Турции испытали крылатую ракету, способную уничтожать бетонные укрепления
Бутылки вина на конвейере
В ЕС назвали страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Корин Фессо и ее петух Морис
Суд во Франции разрешил петуху Морису кукарекать рано утром
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния