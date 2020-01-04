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Нападением под Парижем занялась антитеррористическая прокуратура
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РИА Новости

Нападением под Парижем занялась антитеррористическая прокуратура

23:38 04.01.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Париже
Сотрудники правоохранительных органов в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 4 янв - РИА Новости. Национальная прокуратура по делам о терроризме Франции (PNAT) в субботу присоединилась к расследованию произошедшего накануне нападения на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф, в результате которого погиб один человек.
Днём в пятницу мужчина по имени Натан С. с ножом набросился на прохожих в пригороде Парижа. От его действий пострадали не менее трёх человек, один из них впоследствии скончался. Сам нападавший был убит, получив ранения в результате стрельбы, открытой прибывшими на место полицейскими. Также сообщалось, что нападавший был психически нездоров и не находился в списке экстремистов. Вместе с тем, поступала информация о том, что мужчина в 2017 году принял ислам, а во время нападения выкрикивал "Аллах Акбар".
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"Даже с учетом того, что наличие серьёзных психологических проблем доказано, в последние часы следствие установило и определенную радикализацию обвиняемого, а также тот факт, что он готовился (к нападению)", - приводит выдержку из заявления PNAT портал France Info.
Отмечается, что "путь нападавшего пролегал таким образом, чтобы серьезно нарушить общественный порядок, посеяв страх".
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