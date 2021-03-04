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СМИ раскрыли личность подозреваемого в вооруженном нападении в Швеции
СМИ раскрыли личность подозреваемого в вооруженном нападении в Швеции
Подозреваемый в совершении нападения в шведском городе Ветланда является выходцем из Афганистана, сообщает газета Aftonbladet. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:28
2021-03-04T11:28
швеция
афганистан
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемый в совершении нападения в шведском городе Ветланда является выходцем из Афганистана, сообщает газета Aftonbladet.В среду мужчина с холодным оружием напал на людей в Ветланде, восемь человек были ранены. Пострадавшие госпитализированы, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы. Нападавший, которому около 20 лет, задержан. Сообщается, что преступление классифицируется как покушение на убийство, но полиция заявила, что также расследует возможные террористические мотивы.Как сообщает газета Aftonbladet, 22-летний мужчина проживал в городе Ветланда. Он приехал в Швецию из Афганистана в 2018 году.Как сообщает издание Loсal, на пресс-конференции в среду представители местной полиции заявили, что нет никаких признаков того, что в деле есть другие подозреваемые, ситуация в Ветланде находится под контролем. Также полиция сообщила, что совершивший нападение ранее был известен правоохранительным органам за "мелкие преступления".Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил нападение. "Мы ответим на эти ужасающие действия коллективной силой общества", - заявил он.
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швеция, афганистан, в мире

СМИ раскрыли личность подозреваемого в вооруженном нападении в Швеции

11:28 04.03.2021
 
© REUTERS / TT NEWS AGENCYНа месте нападения мужчины с ножом на людей в шведском городе Ветланда
На месте нападения мужчины с ножом на людей в шведском городе Ветланда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемый в совершении нападения в шведском городе Ветланда является выходцем из Афганистана, сообщает газета Aftonbladet.
В среду мужчина с холодным оружием напал на людей в Ветланде, восемь человек были ранены. Пострадавшие госпитализированы, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы. Нападавший, которому около 20 лет, задержан. Сообщается, что преступление классифицируется как покушение на убийство, но полиция заявила, что также расследует возможные террористические мотивы.
Как сообщает газета Aftonbladet, 22-летний мужчина проживал в городе Ветланда. Он приехал в Швецию из Афганистана в 2018 году.
Как сообщает издание Loсal, на пресс-конференции в среду представители местной полиции заявили, что нет никаких признаков того, что в деле есть другие подозреваемые, ситуация в Ветланде находится под контролем. Также полиция сообщила, что совершивший нападение ранее был известен правоохранительным органам за "мелкие преступления".
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил нападение. "Мы ответим на эти ужасающие действия коллективной силой общества", - заявил он.
На месте нападения мужчины с ножом на людей в шведском городе Ветланда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
09:05
В Швеции рассказали о пострадавших при нападении мужчины с ножом
 
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