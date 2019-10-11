Напавшему на людей в Манчестере мужчине предъявили обвинения в терроризме

ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Злоумышленнику, напавшему с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере, предъявлены обвинения в терроризме, заявил представитель полиции Манчестера Расс Джексон.
"Мужчина нападал с большим ножом на находившихся рядом с ним людей... Прибывшие на место полицейские обезвредили нападавшего на прилегающей к торговому центру улице. Первоначально он был задержан за нападение, теперь ему предъявлены обвинения в подготовке и совершении теракта. Нападавший содержится под стражей", - сказал Джексон на пресс-конференции.
North West Ambulance Service are treating four people after a stabbing close to the #Manchester Arndale Centre.— Oldham Chronicle (@OldhamChronicle) October 11, 2019
Police have only confirmed they're responding to an incident.
Credit: @DaveBespoke pic.twitter.com/aFSNpykwSj
Он добавил, что полиция пока ничего не знает о мотивах нападавшего.
Инцидент возле торгового центра Манчестера произошел в пятницу утром. Ранее сообщалось о том, что четыре человека в результате произошедшего получили ножевые ранения. Инцидент расследует контртеррористическое подразделение полиции. Ранее полиция Большого Манчестера сообщила, что задержала по подозрению в правонарушении мужчину в возрасте 40 с лишним лет.