Напавшему на людей в Манчестере мужчине предъявили обвинения в терроризме

Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере

Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере

© AP Photo / PA/Peter Byrne Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере

ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Злоумышленнику, напавшему с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере, предъявлены обвинения в терроризме, заявил представитель полиции Манчестера Расс Джексон.

"Мужчина нападал с большим ножом на находившихся рядом с ним людей... Прибывшие на место полицейские обезвредили нападавшего на прилегающей к торговому центру улице. Первоначально он был задержан за нападение, теперь ему предъявлены обвинения в подготовке и совершении теракта. Нападавший содержится под стражей", - сказал Джексон на пресс-конференции.

North West Ambulance Service are treating four people after a stabbing close to the #Manchester Arndale Centre.



Police have only confirmed they're responding to an incident.



Credit: @DaveBespoke pic.twitter.com/aFSNpykwSj — Oldham Chronicle (@OldhamChronicle) October 11, 2019

Он добавил, что полиция пока ничего не знает о мотивах нападавшего.