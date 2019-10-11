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РИА Новости

Напавшему на людей в Манчестере мужчине предъявили обвинения в терроризме

18:04 11.10.2019
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© AP Photo / PA/Peter ByrneПолиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
© AP Photo / PA/Peter Byrne
Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Злоумышленнику, напавшему с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере, предъявлены обвинения в терроризме, заявил представитель полиции Манчестера Расс Джексон.
"Мужчина нападал с большим ножом на находившихся рядом с ним людей... Прибывшие на место полицейские обезвредили нападавшего на прилегающей к торговому центру улице. Первоначально он был задержан за нападение, теперь ему предъявлены обвинения в подготовке и совершении теракта. Нападавший содержится под стражей", - сказал Джексон на пресс-конференции.
Он добавил, что полиция пока ничего не знает о мотивах нападавшего.
Инцидент возле торгового центра Манчестера произошел в пятницу утром. Ранее сообщалось о том, что четыре человека в результате произошедшего получили ножевые ранения. Инцидент расследует контртеррористическое подразделение полиции. Ранее полиция Большого Манчестера сообщила, что задержала по подозрению в правонарушении мужчину в возрасте 40 с лишним лет.
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ЛондонМанчестерВ мире
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