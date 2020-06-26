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Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:29
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шотландия, глазго (город), в мире

Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго

17:00 26.06.2020 (обновлено: 21:29 26.06.2020)
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© REUTERS / @JATV_ScotlandПолиция на месте инцидента в Глазго в Шотландии
Полиция на месте инцидента в Глазго в Шотландии
© REUTERS / @JATV_Scotland
ЛОНДОН, 26 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий. СМИ сообщили о трех погибших и нескольких пострадавших при инциденте и следах крови на улице.

"Я бы хотел заверить, что инцидент под контролем, угрозы нет. Вооруженная полиция находится на месте. Могу подтвердить, что полиция застрелила подозреваемого мужчину. Также подтверждаю, что в настоящее время мы не разыскиваем кого-либо в связи со случившимся. Во время инцидента был ранен полицейский, ему оказывается помощь в больнице", — говорится в заявлении заместителя руководителя полиции Шотландии Бернарда Хиггинса.

Он не привел информации о пострадавших или погибших.
Ранее полиция заявила, что в настоящее время ситуация под контролем, угрозы нет.
О том, что именно произошло в городе, не сообщается, однако очевидцы утверждают, что в одной из гостиниц неизвестный напал с ножом на людей.
Место инцидента в Глазго
16:54
Не менее трех человек погибли при нападении в центре Глазго, сообщили СМИ
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ШотландияГлазго (город)В мире
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