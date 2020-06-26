https://ria.ru/20200626/1573527890.html
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:00
2020-06-26T21:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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шотландия, глазго (город), в мире
ЛОНДОН, 26 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов.
Полиция Шотландии
подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго
, он действовал в одиночку.
Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий. СМИ сообщили о трех погибших и нескольких пострадавших при инциденте и следах крови на улице.
"Я бы хотел заверить, что инцидент под контролем, угрозы нет. Вооруженная полиция находится на месте. Могу подтвердить, что полиция застрелила подозреваемого мужчину. Также подтверждаю, что в настоящее время мы не разыскиваем кого-либо в связи со случившимся. Во время инцидента был ранен полицейский, ему оказывается помощь в больнице", — говорится в заявлении заместителя руководителя полиции Шотландии Бернарда Хиггинса.
Он не привел информации о пострадавших или погибших.
Ранее полиция заявила, что в настоящее время ситуация под контролем, угрозы нет.
О том, что именно произошло в городе, не сообщается, однако очевидцы утверждают, что в одной из гостиниц неизвестный напал с ножом на людей.