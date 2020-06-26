Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго

"Я бы хотел заверить, что инцидент под контролем, угрозы нет. Вооруженная полиция находится на месте. Могу подтвердить, что полиция застрелила подозреваемого мужчину. Также подтверждаю, что в настоящее время мы не разыскиваем кого-либо в связи со случившимся. Во время инцидента был ранен полицейский, ему оказывается помощь в больнице", — говорится в заявлении заместителя руководителя полиции Шотландии Бернарда Хиггинса.