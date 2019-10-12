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РИА Новости

В Гамбурге неизвестный напал на прохожих

14:18 12.10.2019 (обновлено: 16:47 12.10.2019)
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© AFP 2019 / dpa / Axel HeimkenСотрудник полиции в Гамбурге, Германия
Сотрудник полиции в Гамбурге, Германия
© AFP 2019 / dpa / Axel Heimken
Сотрудник полиции в Гамбурге, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 окт — РИА Новости. Неизвестный в ночь на субботу напал с ножом на прохожих в немецком Гамбурге, три человека получили ранения, подозреваемый задержан, сообщает Göttinger Tageblatt со ссылкой на местную полицию.
Все трое пострадавших получили ножевые ранения глубиной до восьми сантиметров в область ягодиц. Им была оказана медицинская помощь непосредственно в карете скорой помощи. По данным издания, нападавший, предположительно, был психически неуравновешенным.
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
11 октября, 12:19РИА Новости
СМИ: обвиняемый в нападении на синагогу в Галле признался в преступлении
Первая атака произошла в 03:22 местного времени (04:22 мск), 23-летний подозреваемый напал на своего ровесника. Спустя три часа он вернулся в район места преступления и напал еще на двух человек. После нападения на третью жертву он был задержан.
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Гамбург (город)ГерманияВ мире
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