В Австрии два человека погибли при нападении беженца из Афганистана

ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Два человека стали жертвами нападения выходца из Афганистана в центре приема беженцев в населенном пункте Вулловитц (федеральная земля Верхняя Австрия), сообщила в пятницу местная полиция.

По данным правоохранителей, скончался сотрудник центра, на которого 33-летний афганец напал с ножом в понедельник. Сначала преступник пытался сбежать на велосипеде, потом недалеко от центра размещения беженцев напал еще на 63-летнего фермера в гараже его дома и угнал автомобиль.