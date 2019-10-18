В Австрии два человека погибли при нападении беженца из Афганистана

ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Два человека стали жертвами нападения выходца из Афганистана в центре приема беженцев в населенном пункте Вулловитц (федеральная земля Верхняя Австрия), сообщила в пятницу местная полиция.
По данным правоохранителей, скончался сотрудник центра, на которого 33-летний афганец напал с ножом в понедельник. Сначала преступник пытался сбежать на велосипеде, потом недалеко от центра размещения беженцев напал еще на 63-летнего фермера в гараже его дома и угнал автомобиль.
17 сентября, 15:44РИА НовостиВ Милане мигрант напал с ножницами на военного
В отношении афганца ведется расследование по факту убийства двух человек, он помещен под арест. Прокуратура исходит из того, что в обоих случаях речь идет об убийстве с косвенным умыслом: очевидно, между афганцем и сотрудником центра завязалась ссора, и беженец взялся за нож.