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РИА Новости

В Австрии два человека погибли при нападении беженца из Афганистана

17:27 18.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Австрии
Автомобиль полиции в Австрии
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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Автомобиль полиции в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Два человека стали жертвами нападения выходца из Афганистана в центре приема беженцев в населенном пункте Вулловитц (федеральная земля Верхняя Австрия), сообщила в пятницу местная полиция.
По данным правоохранителей, скончался сотрудник центра, на которого 33-летний афганец напал с ножом в понедельник. Сначала преступник пытался сбежать на велосипеде, потом недалеко от центра размещения беженцев напал еще на 63-летнего фермера в гараже его дома и угнал автомобиль.
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В отношении афганца ведется расследование по факту убийства двух человек, он помещен под арест. Прокуратура исходит из того, что в обоих случаях речь идет об убийстве с косвенным умыслом: очевидно, между афганцем и сотрудником центра завязалась ссора, и беженец взялся за нож.
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МигрантыАфганистанАвстрияВ мире
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