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В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом

В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом - РИА Новости, 25.06.2021

В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом

По меньшей мере три человека убиты и шесть ранены в результате нападения злоумышленника с ножом в городе Вюрцбург в немецкой федеральной земле Бавария, сообщает РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:56

2021-06-25T19:56

2021-06-25T20:14

бавария

германия

в мире

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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека убиты и шесть ранены в результате нападения злоумышленника с ножом в городе Вюрцбург в немецкой федеральной земле Бавария, сообщает в пятницу таблоид Bild.Ранее телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщила, что несколько человек получили ножевые ранения в указанном городе.Нападавший задержан, пособников у него нет, сообщила в соцсети Twitter городская полиция. По информации Bild, задержать злоумышленника удалось, ранив его в ногу.

бавария

германия

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2021

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бавария, германия, в мире