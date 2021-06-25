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В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом
В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом - РИА Новости, 25.06.2021
В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом
По меньшей мере три человека убиты и шесть ранены в результате нападения злоумышленника с ножом в городе Вюрцбург в немецкой федеральной земле Бавария, сообщает РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:56
2021-06-25T19:56
2021-06-25T20:14
бавария
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека убиты и шесть ранены в результате нападения злоумышленника с ножом в городе Вюрцбург в немецкой федеральной земле Бавария, сообщает в пятницу таблоид Bild.Ранее телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщила, что несколько человек получили ножевые ранения в указанном городе.Нападавший задержан, пособников у него нет, сообщила в соцсети Twitter городская полиция. По информации Bild, задержать злоумышленника удалось, ранив его в ногу.
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бавария, германия, в мире
В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом
19:56 25.06.2021 (обновлено: 20:14 25.06.2021)
Немецкая полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении с ножом в Вюрцберге