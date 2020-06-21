Полиция назвала нападение в Рединге терактом

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Произошедшее в субботу нападение на людей с ножом в английском городе Рединг объявлено террористическим инцидентом, сообщила в Twitter полиция округа Темз-Вэлли.
Полицейское управление ранее подтвердило гибель в результате инцидента трех человек, еще трое получили серьезные ранения. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, проживающий в Рединге. Ранее местные СМИ сообщали, что задержанный является выходцем из Ливии. Сообщалось, что нападение не связано с митингом в защиту прав чернокожего населения.
"Антитеррористическое подразделение полиции может подтвердить, что инцидент с нападением с ножом на людей, произошедший минувшим вечером в Рединге, объявлен теперь террористическим инцидентом. Мы продолжаем работать вместе с контртеррористическим подразделением", - говорится в сообщении.