Полиция назвала нападение в Рединге терактом

"Антитеррористическое подразделение полиции может подтвердить, что инцидент с нападением с ножом на людей, произошедший минувшим вечером в Рединге, объявлен теперь террористическим инцидентом. Мы продолжаем работать вместе с контртеррористическим подразделением", - говорится в сообщении.