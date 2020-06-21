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Полиция назвала нападение в Рединге терактом
Произошедшее в субботу нападение на людей с ножом в английском городе Рединг объявлено террористическим инцидентом, сообщила в Twitter полиция округа... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:40
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в мире
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рединг, великобритания, в мире

Полиция назвала нападение в Рединге терактом

13:33 21.06.2020 (обновлено: 13:40 21.06.2020)
36485
© REUTERS / Peter CziborraНа месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
© REUTERS / Peter Cziborra
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Произошедшее в субботу нападение на людей с ножом в английском городе Рединг объявлено террористическим инцидентом, сообщила в Twitter полиция округа Темз-Вэлли.
Полицейское управление ранее подтвердило гибель в результате инцидента трех человек, еще трое получили серьезные ранения. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, проживающий в Рединге. Ранее местные СМИ сообщали, что задержанный является выходцем из Ливии. Сообщалось, что нападение не связано с митингом в защиту прав чернокожего населения.
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Вчера, 03:38
Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
"Антитеррористическое подразделение полиции может подтвердить, что инцидент с нападением с ножом на людей, произошедший минувшим вечером в Рединге, объявлен теперь террористическим инцидентом. Мы продолжаем работать вместе с контртеррористическим подразделением", - говорится в сообщении.
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РедингВеликобританияВ мире
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