Полиция задержала людей из окружения напавшего на префектуру в Париже

ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Французские правоохранители утром в понедельник задержали пятерых человек из окружения Микаэля Арпона, в начале октября совершившего нападение на префектуру парижской полиции, в результате которого погибли четверо его коллег.
Программист префектуры полиции Парижа 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon) 3 октября напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. В результате атаки скончались четыре человека. Нападавший был нейтрализован. Прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама.
Как передает портал France Info, среди задержанных - имам из пригорода Парижа Гонесса. Телеканал BFMTV сообщает, что другие задержанные также находились в окрестностях французской столицы.