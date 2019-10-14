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РИА Новости

Полиция задержала людей из окружения напавшего на префектуру в Париже

11:11 14.10.2019
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© REUTERS / Philippe WojazerПолицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
© REUTERS / Philippe Wojazer
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Французские правоохранители утром в понедельник задержали пятерых человек из окружения Микаэля Арпона, в начале октября совершившего нападение на префектуру парижской полиции, в результате которого погибли четверо его коллег.
Программист префектуры полиции Парижа 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon) 3 октября напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. В результате атаки скончались четыре человека. Нападавший был нейтрализован. Прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама.
Полицейские у префектуры полиции Парижа, после того как там было свовершено нападение
8 октября, 00:24РИА Новости
СМИ: убийца четырех полицейских в Париже хранил материалы с пропагандой ИГ*
Как передает портал France Info, среди задержанных - имам из пригорода Парижа Гонесса. Телеканал BFMTV сообщает, что другие задержанные также находились в окрестностях французской столицы.
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
3 октября, 15:54РИА Новости
СМИ узнали подробности нападения в префектуре полиции в Париже
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