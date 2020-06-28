Полиция не видит связи между двумя последними нападениями в Глазго

ЛОНДОН, 28 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Новый инцидент в британском Глазго не связан с нападением, произошедшим в пятницу, заявила полиция.
"Это (нападение) не рассматривается как связанное с инцидентом на Уэст-Джордж-стрит в пятницу", - отметили в полиции.
Ранее в воскресенье полиция Глазго в 12.10 по местному времени (14.10 мск) получила вызов в связи с нападением. По словам очевидцев, мужчина, чья одежда была в крови, с криками выбежал на улицу. Газета Daily Mail сообщала, что полиция оцепила улицы после нового нападения с ножом в центре города.
Два дня назад в гостинице в центре Глазго мужчина с ножом напал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией. Им оказался 28-летний гражданин Судана Бадреддин Абдалла Адам.
В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки. Как сообщила полиция, инцидент не рассматривается как теракт.