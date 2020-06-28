Полиция не видит связи между двумя последними нападениями в Глазго

ЛОНДОН, 28 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Новый инцидент в британском Глазго не связан с нападением, произошедшим в пятницу, заявила полиция.

"Это (нападение) не рассматривается как связанное с инцидентом на Уэст-Джордж-стрит в пятницу", - отметили в полиции.