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Полиция не видит связи между двумя последними нападениями в Глазго
Новый инцидент в британском Глазго не связан с нападением, произошедшим в пятницу, заявила полиция. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:30
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великобритания, судан, глазго (город), африка, в мире

Полиция не видит связи между двумя последними нападениями в Глазго

18:28 28.06.2020 (обновлено: 18:30 28.06.2020)
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© REUTERS / Russell CheyneПолицейские на месте инцидента в Глазго
Полицейские на месте инцидента в Глазго
© REUTERS / Russell Cheyne
ЛОНДОН, 28 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Новый инцидент в британском Глазго не связан с нападением, произошедшим в пятницу, заявила полиция.
"Это (нападение) не рассматривается как связанное с инцидентом на Уэст-Джордж-стрит в пятницу", - отметили в полиции.
Ранее в воскресенье полиция Глазго в 12.10 по местному времени (14.10 мск) получила вызов в связи с нападением. По словам очевидцев, мужчина, чья одежда была в крови, с криками выбежал на улицу. Газета Daily Mail сообщала, что полиция оцепила улицы после нового нападения с ножом в центре города.
Два дня назад в гостинице в центре Глазго мужчина с ножом напал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией. Им оказался 28-летний гражданин Судана Бадреддин Абдалла Адам.
В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки. Как сообщила полиция, инцидент не рассматривается как теракт.
Место инцидента в Глазго
26 июня, 17:50
Полиция попросила не распространять слухи об инциденте в Глазго
062010
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ВеликобританияСуданГлазго (город)АфрикаВ мире
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